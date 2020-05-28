هل ارتفاع ضغط الدم عند كبار السن أمر لا مفر منه؟

كتبت هند عادل

أكد الباحثون أن ضغط الدم يميل إلى الارتفاع عند كبار السن ويمكن أن يتطور ارتفاع ضغط الدم دون أعراض، وهو ما يتطلب ضرورة مراقبته بشكل مستمر تجنبا لمضاعفاته الخطيرة على الصحة، كما يجب تغيير نظام الحياة وممارسة الرياضة بانتظام ، وتناول وجبات صحية ، والحصول على قسط كاف من النوم للمساعدة في تجنب ارتفاع ضغط الدم.

ووفقا لتقرير لموقع healthline الطبي أفادت جمعية القلب الأمريكية أن خطر ارتفاع ضغط الدم مدى الحياة من سن 20 إلى 85 يتراوح بين 69 و 86 % ، وقال دكتور جيم ليو ، طبيب القلب في المركز الطبي بجامعة ولاية أوهايو إن العمر هو أحد العوامل العديدة في ارتفاع ضغط الدم، لكنه لا يعتبر ارتفاع ضغط الدم جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة، وهناك عدد قليل من الأشياء التي يمكن القيام بها لتقليل مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

ودرس الباحثون أنماط ضغط الدم على مدى الحياة شملت 32 ألف مشارك من سن 5 إلى 89ووجدوا أن الاختلافات بين الرجال والنساء تبدأ في وقت مبكر وتستمر مع الشيخوخة، وتبين أن النساء لديهن ارتفاع حاد في ضغط الدم ، بدءًا من الثلاثينيات من العمر ويستمرن طوال الحياة وهو أمر قد يكون مرتبط بالتغيرات الهرمونية بعد انقطاع الطمث والتي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب لدى النساء.

وأوضح الخبراء مع التقدم في العمر ، يتغير نظام الأوعية الدموية، ويحدث انخفاض في الأنسجة المرنة في الشرايين ، مما يجعلها أكثر صلابة مما يزيد من عوامل الخطر للإصابة بإرتفاع ضغط الدم، بالإضافة الى ذلك العوامل الوراثية وعوامل نمط الحياة والمرتبطة بالأدوية والأمراض المصاحبة الطبية الأخرى مثل توقف التنفس أثناء النوم وأمراض الكلى، بجانب التدخين ، والخمول البدني ، والسمنة ، والحرمان من النوم.