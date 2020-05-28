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نقابة المعلمين تعلن وفاة 2 من أعضائها بفيروس كورونا

الخميس، 28 مايو 2020 07:34 م
نقابة المعلمين تعلن وفاة 2 من أعضائها بفيروس كورونا خلف الزناتى نقيب المعلمين
كتبت آية دعبس

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أعلنت نقابة المعلمين حالتى وفاة جديدتين بين المعلمين متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد، هما: محمد السيد عبد الرحيم مدرس علوم بمدرسة محمد عبده الإعدادية بنين بإدارة عين شمس التعليمية بالقاهرة، وأحمد محمد السيد عنانى وكيل مدرسة سمسطا التجارية ببنى سويف .

ونعى نقيب المعلمين، المدرسين الإثنين مقدما التعازى لأسرتيهما، وأصدر الزناتى تعليمات فورية إلى سيد آدم رئيس النقابة الفرعية بشرق القاهرة، ومصطفى الديب رئيس النقابة الفرعية ببنى سويف، بتسليم أسرتى المعلمين الإعانة المالية التى تقدمها النقابة العامة لضحايا كورونا، وتقديم كل المساعدة الممكنة للأسرة لمساعدتهم فى تجاوز المحنة ومصابهم الأليم.

جدير بالذكر أن عد وفيات المعلمين نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 7 حالات حتى الآن .

كانت قد أعلنت نقابة المعلمين وفاة خمسة معلمين بفيروس كورونا المستجد هم: وليم ملاك، مدرس الرياضيات بمدرسة عبد المنعم واصل الإعدادية بنات بحلوان فى القاهرة، عبد اللطيف سعيد إمام مدرس بمدرسة الشهيد على نجم بإدارة المطرية، وحسنى سيد حسن المدرس بمدرسة السلام الابتدائية ببولاق الدكرور، ومحمد أمين المدرس بمدرسة الجيزة الكهربائية الفنية، وعلا جاب الله مصطفي منصور ، معلمة الكيمياء بمدرسه فيشار الثانوية فى إحدى قرى مركز ومدينة المحلة الكبرى، متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وتقدمت بخالص العزاء لأسرة المعلمين داعيا المولى عز وجل أن يغفر لهما ويرحمهما ويلهم أسرتهما الصبر والسلوان، كما أعلنت أنه سيتم صرف إعانة فورية لأسر المدرسين من نقابتهم.

كما تقدم نقيب المعلمين بخالص العزاء لأسرة إيمان الحسينى محمد معلمة بمدرسة الشهيد على نجم بإدارة المطرية التى توفيت نتيجة ارتفاع شديد فى ضغط الدم، وليس بسبب كورونا كما يروج البعض.

 

 


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