اليوم السابع
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نقابة الأطباء تنعى وفاة استشارى الجهاز الهضمى في أسوان إثر إصابته بكورونا

الخميس، 28 مايو 2020 10:30 ص
نقابة الأطباء تنعى وفاة استشارى الجهاز الهضمى في أسوان إثر إصابته بكورونا الدكتور إسحاق عوض عطية
كتبت آية دعبس

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نعت نقابة أطباء مصر، بمزيد من الحزن والأسى، الدكتور إسحاق عوض عطية استشاري الجهاز الهضمي والمناظير بأسوان، والذي توفي في المستشفي الجامعي بأسوان إثر إصابته بڤيروس كوفيد19، داعية للفقيد بالرحمة ولأهله الصبر والسلوان، يذكر أن الدكتور إسحاق هو الشهيد رقم 23 من الأطباء إثر الإصاابة بكورونا.
 
وقال مجلس نقابة أطباء القاهرة، الشهيد الدكتور إسحاق عوض عطيةـ استشاري الجهاز الهضمي والمناظير بأسوان، قائلة: نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويُسكنه مع الأبرار والشهداء، وخالص العزاء لأسرته ولكل مُحبيه واصدقائه، والمجد لكل شهداء الوطن .
 
وكان قد أكد الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن الفريق الطبى البطل الحقيقى فى معركة وباء فيروس كورونا المستجد مازال يدفع الثمن، مشيرا إلى أن عدد شهداء الأطباء إثر الإصابة بفيروس كورونا بلغ 22 طبيبا، وذلك بعد وفاة الدكتور صالح الشيمى، أستاذ الجلدية طب عين شمس، والدكتورة مشيرة محفوظ استشاري الأشعة بمستشفى صدر المحلة.
 
يأتى ذلك بعدما نعت النقابة العامة للأطباء، بمزيد من الحزن والأسي الدكتور محمد عبد الباسط الجابري، أخصائي الحميات بمستشفى حميات إمبابة، والدكتور أحمد النني طبيب النساء والتوليد ويعمل بتأمين صحي بنها، والدكتور وليد يحيي عبد الحليم طبيب مقيم نساء بمستشفى المنيرة، إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالى عدد شهداء الأطباء جراء الإصابة بالفيروس 20 شهيدا، وأكثر من 350 إصابة.
 
وقالت النقابة العامة للأطباء، إن مواجهة جائحة وباء الكورونا واجب مهني ووطني يقوم به الأطباء وجميع أعضاء الطواقم الطبية بكل جدية وإخلاص، وهم مستمرون فى أداء واجبهم دفاعا عن سلامة الوطن المواطنين.
 
 

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