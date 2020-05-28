اليوم السابع
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نقابة الأطباء البيطريين تعلن إجراء انتخابات التجديد النصفى 12 يونيو

الخميس، 28 مايو 2020 12:31 م
نقابة الأطباء البيطريين تعلن إجراء انتخابات التجديد النصفى 12 يونيو نقابة الأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس

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أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، عن إجراء انتخابات التجديد النصفى، على مقعد النقيب العام، والتجديد النصفى للنقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية، عدا فرعيات "القاهرة، الجيزة، قنا"، وذلك يوم الجمعة 12 يونيو 2020، من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة الخامسة مساء، بمقر النقابة العامة بجاردن سيتى، والمقرات الانتخابية على مستوى الجمهورية، تحت إشراف قضائى كامل.
 
وكان قد خاطب الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات، وعضو مجلس النواب، المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، لإخطاره بأن اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بالنقابة العامة قد قررت تحديد يوم الجمعة الموافق 12 يونيه 2020، لإجراء الانتخابات، على مقعد النقيب العام، والتجديد النصفى لمجلس النقابة العامة، ومجالس النقابات الفرعية 2020.
 
وأشار وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، إلى أنه بناءا على ذلك ستتحمل هيئة المكتب برئاسة النقيب العام، المسئولية فى هذه الفترة لاستمرارها فى خدمة الأعضاء وتلبية أمورهم النقابية، بالتزامن مع الاستعداد لاجراء الانتخابات، بعد مخاطبة النيابة الإدارية له، لتنظيم جدول إشرافهم على إجراءات الانتخابات.
 
كان قد أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى، بنقابة الأطباء البيطريين، لعام 2020، برئاسة الدكتور البدرى أحمد ضيف، تأجيل انتخابات النقابة العامة، والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، والتى كان من المقرر لها، الجمعة 27 مارس 2020، لأجل غير مسمى، وذلك حفاظا على سلامة الأطباء البيطريين، وحتى تتضح للجنة الرؤية لتحديد موعد أخر لإقامة العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية، فى إطار تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، والتى تأتى ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بكافة أنحاء البلاد.
 
 

نقابة البيطريين

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