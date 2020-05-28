اليوم السابع
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بعد إصابة رئيس وحدة الإزالات بكورونا..

نائب محافظ الإسكندرية ينفى وضعه فى العزل المنزلى.. ويؤكد: أنا بصحة جيدة

الخميس، 28 مايو 2020 04:48 م
نائب محافظ الإسكندرية ينفى وضعه فى العزل المنزلى.. ويؤكد: أنا بصحة جيدة أحمد جمال نائب محافظ الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أكد أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، أنه بصحة جيدة، ونفى ما يتردد من شائعات حول وضعه فى العزل المنزلى لمدة 10 أيام، مؤكدا أنه يمارس عمله بشكل منتظم خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث تم تنفيذ بعض حملات الإزالة ومتابعة الملفات المختلفة التى يتولى الإشراف عليها.

 

وأوضح أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم إجراء مسحة كإجراء احترازى له، بعد التأكد من إصابة رئيس وحدة الإزالات، وذلك كإجراء احترازى متبع، لافتا إلى أنه سوف يتوجه إلى مكتبه لمباشرة عمله بشكل طبيعى يوم السبت القادم.

 

وكانت محافظة الإسكندرية، قد أعلنت إصابة اللواء محمد سحلول مستشار المحافظ ورئيس وحدة التدخل السريع لإزالة مخالفات البناء بفيروس كورونا.

 

وقالت المحافظة فى بيان رسمى اليوم ، إنه فى إطار الإجراءات الوقائية التي تقوم بها محافظة الإسكندرية من متابعة دورية للمسئولين التنفيذيين والموظفين ، والقائمين على تنفيذ الأعمال الميدانية بديوان محافظة الإسكندرية ، تبين بالمتابعة والفحص إيجابية نتيجة التحليل الخاص باللواء محمد سحلول مستشار المحافظ ورئيس وحدة التدخل السريع لإزالة مخالفات البناء.

 

ونوهت محافظة الإسكندرية إلى أنه تم حصر كافة المخالطين للحالة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لهم فى هذا الشأن لاسيما أن الإصابة حدثت خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.


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