مواقيت الصلاة اليوم الخميس 28/5/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

كتب محمود راغب

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الخميس ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.





أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:



ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :





مواقيت الصلاة فى القاهرة



موعد صلاه الفجر 3:13 ص



توقيت صلاة الظهر 11:52 ص



ميعاد صلاة العصر 3:28



موعد صلاة المغرب 6:50



ميعاد صلاة العشاء 8:20







مواعيد الصلاة فى الإسكندرية



موعد صلاة الفجر 3:12 ص



توقيت صلاة الظهر 11:57



موعد صلاة العصر 3:36



توقيت صلاة المغرب 6:57 م



موعد صلاة العشاء 8:29 م







مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية



موعد صلاة الفجر 3:06



توقيت صلاة الظهر 11:48 م



موعد صلاة العصر 3:25 م



ميعاد صلاة المغرب 47: 6 م



توقيت صلاة العشاء 8:18 م







مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ



موعد صلاة الفجر 3:08 ص



توقيت صلاة الظهر 11:40



موعد صلاة العصر 3:11



توقيت صلاة المغرب 6:33 م



موعد صلاة العشاء 8:00 م







مواقيت الصلاة فى أسوان



موعد صلاة الفجر 3:24 ص



توقيت صلاة الظهر 11:46 ص



موعد صلاة العصر 3:10 م



توقيت صلاة المغرب 6:34 م



موعد صلاة العشاء 7:57









ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:



ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :







مكة



موعد صلاة الفجر 4:07 ص



توقيت صلاة الظهر 12:18 م



موعد صلاة العصر 3:32 م



موعد صلاة المغرب 7:00 م



ميعاد صلاة العشاء 8:18 م







المدينة المنورة



موعد صلاة الفجر 3:58 ص



توقيت صلاة الظهر 12:18 م



موعد صلاة العصر 3:41 م



موعد صلاة المغرب 7:08 م



توقيت صلاة العشاء 8:28 م







الرياض



موعد صلاة الفجر 3:29 ص



توقيت صلاة الظهر 11:50 ص



موعد صلاة العصر 3:13 م



ميعاد صلاة المغرب 6:40 م



موعد صلاة العشاء 8:00 م







مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان



موعد صلاة الفجر 2:59



توقيت صلاة الظهر 11:37 م



ميعاد صلاة العصر 3:12 م



موعد صلاة المغرب 6:35



موعد صلاة العشاء 8:03 م





مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى



موعد صلاة الفجر 4:00 ص



توقيت صلاة الظهر 12:20 م



موعد صلاة العصر 3:42 م



توقيت صلاة المغرب 7:05 م



موعد صلاة العشاء 8:29 م







مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط



موعد صلاة الفجر 3:27 ص



توقيت صلاة الظهر 12:24 م



موعد صلاة العصر 4:09 م



توقيت صلاة المغرب 7:32 م



موعد صلاة العشاء 9:08







مواقيت الصلاة بالكويت



توقيت صلاة الفجر 3:08 ص



موعد صلاة الظهر 11:45 ص



ميعاد صلاة العصر 3:20 م



توقيت صلاة المغرب 6:41 م



مواقيت صلاة العشاء 8:10 م



