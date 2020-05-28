اليوم السابع
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مواقيت الصلاة اليوم الخميس 28/5/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الخميس، 28 مايو 2020 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 28/5/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

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 يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الخميس  ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

 

 أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:


ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة


موعد صلاه الفجر 3:13   ص

توقيت صلاة الظهر 11:52 ص

ميعاد صلاة العصر 3:28

موعد صلاة المغرب 6:50

ميعاد صلاة العشاء 8:20


 

 مواعيد الصلاة فى الإسكندرية


موعد صلاة الفجر 3:12 ص

توقيت صلاة الظهر 11:57

موعد صلاة العصر 3:36

توقيت صلاة المغرب 6:57 م

موعد صلاة العشاء 8:29 م


 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية


موعد صلاة الفجر 3:06

توقيت صلاة الظهر 11:48 م

موعد صلاة العصر 3:25 م

ميعاد صلاة المغرب 47: 6 م

توقيت صلاة العشاء 8:18 م


 

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ


موعد صلاة الفجر 3:08 ص

توقيت صلاة الظهر 11:40

موعد صلاة العصر 3:11

توقيت صلاة المغرب 6:33 م

موعد صلاة العشاء 8:00 م


 

مواقيت الصلاة فى أسوان


موعد صلاة الفجر 3:24 ص

توقيت صلاة الظهر 11:46 ص

موعد صلاة العصر 3:10 م

توقيت صلاة المغرب 6:34 م

موعد صلاة العشاء 7:57



 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:


ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :


 

 مكة


موعد صلاة الفجر 4:07 ص

توقيت صلاة الظهر 12:18 م

موعد صلاة العصر 3:32 م

موعد صلاة المغرب 7:00 م

ميعاد صلاة العشاء 8:18 م


 

المدينة المنورة


موعد صلاة الفجر 3:58 ص

توقيت صلاة الظهر 12:18 م

موعد صلاة العصر 3:41 م

موعد صلاة المغرب 7:08 م

توقيت صلاة العشاء 8:28 م


 

الرياض


موعد صلاة الفجر 3:29 ص

توقيت صلاة الظهر 11:50 ص

موعد صلاة العصر 3:13 م

ميعاد صلاة المغرب 6:40 م

موعد صلاة العشاء 8:00 م


 

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان


موعد صلاة الفجر 2:59

توقيت صلاة الظهر 11:37 م

ميعاد صلاة العصر 3:12 م

موعد صلاة المغرب 6:35

موعد صلاة العشاء 8:03 م

 

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى


موعد صلاة الفجر 4:00 ص

توقيت صلاة الظهر 12:20 م

موعد صلاة العصر 3:42 م

توقيت صلاة المغرب 7:05 م

موعد صلاة العشاء 8:29 م


 

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط


موعد صلاة الفجر 3:27 ص

توقيت صلاة الظهر 12:24 م

موعد صلاة العصر 4:09 م

توقيت صلاة المغرب 7:32 م

موعد صلاة العشاء 9:08


 

مواقيت الصلاة بالكويت


توقيت صلاة الفجر 3:08 ص

موعد صلاة الظهر 11:45 ص

ميعاد صلاة العصر 3:20 م

توقيت صلاة المغرب  6:41 م

مواقيت صلاة العشاء 8:10 م

 


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