منحة من الحكومة الألمانية بقيمة 6 ملايين يورو لــ 300 ألف فلسطينى

هند المغربي

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن تقديم الحكومة الألمانية منحة تبلغ 6 ملايين يورو (6.5 مليون دولار أمريكي) لتغطية الاحتياجات الغذائية لأكثر من 300 ألف فلسطيني من غير اللاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية والتي تكفيهم لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وأفاد برنامج للأغذية العالمي أن هذه المنحة ستساعد في تقديم قسائم الإلكترونية إلى 274 ألف فلسطيني غير لاجئ في قطاع غزة والضفة الغربية لمدة شهرين، ويمكن أن تستخدم الأسر القسائم لشراء المواد الغذائية التي يختارونها من أي متجر من المتاجر المتعاقدة مع برنامج الأغذية العالمي في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية.

بالإضافة إلى ذلك سيحصل 35 ألف شخص آخرين في قطاع غزة على حصص غذائية تكفيهم لمدة ثلاثة أشهر، وتشتمل الحصص الغذائية على دقيق القمح المدعم والبقول والزيوت النباتية والملح المعزز باليود.

وقال ستيفين كيرني، ممثل البرنامج ومديره القطري: "لقد دفعت أزمة كورونا " كوفيد-19 " بالآلاف إلى المزيد من الفقر والجوع مع تزايد الاحتياجات الإنسانية وسط اقتصاد متداعي"

وأضاف: "يتطلب الوضع الراهن تنفيذ برنامج الأغذية العالمي والوكالات الأخرى لتدخلات أكثر شمولاً، ولدينا ثقة كبيرة في دعم الجهات المانحة لنا للاستجابة للاحتياجات المتزايدة، ونشعر بالامتنان لألمانيا، حكومةً وشعبًا، لدعمهما المستمر والثابت في هذا الوقت العصيب."

وذكر البرنامج أن ألمانيا تعتبر واحدة من أكبر الجهات المانحة لبرنامج الأغذية العالمي على مستوى العالم وهي أكبر جهة مانحة لعمليات البرنامج في فلسطين بمساهمات بلغ مجموعها حوالي 19 مليون دولار أمريكي على مدى السنوات الثلاثة الماضية.

وأفاد البرنامج أنه قدم هذا العام مساعدات غذائية منتظمة لأكثر من 345 ألف شخص من الفئات الأشد فقراً والأكثر معاناة من انعدام الأمن الغذائي بين السكان غير اللاجئين في غزة والضفة الغربية.