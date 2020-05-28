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مستشفى قها المركزى يعلن شفاء حالتين وارتفاع أعداد المتعافين لـ238

الخميس، 28 مايو 2020 10:44 م
مستشفى قها المركزى يعلن شفاء حالتين وارتفاع أعداد المتعافين لـ238 مستشفى الحجر الصحي بقها
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت مستشفى قها المركزى للحجر الصحى لمرض فيروس كورونا، والمخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خروج حالتين شفاء وتعافي من فيروس كورونا من مستشفى قها للحجر الصحي أحدهما 65 سنة والآخر 55 سنة وكانت حالتهم غير مستقرة عند حجزهم في المستشفى، ليرتفع عدد المتعافين بالمستشفى إلى 238 متعافيا.

وقال الدكتور أحمد سعد خيامى رئيس الفريق الطبى الخامس بمستشفى قها للحجر الصحى بالقليوبية، إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 238  شخصا، مشيرا إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.

ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بقها تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابون بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة، لمواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابون بالفيروس، فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.

وأكدت مستشفى الحجر الصحى بقها، والمخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أنه لا وقت للراحة سواء من الطاقم الطبى أو التمريض أو الطاقم الإدارى أو العمال بالمستشفى، والعمل يتم على مدار 24 ساعة متواصلة لتقديم خدمة أفضل للمرضى، موضحة أن مقياس النجاح لها هو زيادة أعداد حالات الشفاء للمرضى المصابين بالفيروس.


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كورونا

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الحجر الصحي بقها

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