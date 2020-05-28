مستشفى الأزهر التخصصى: نعالج مصابي كورونا مجانا ولا صحة لتحصيل مبالغ مالية

كتب لؤى على

نفى الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية ما تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي من أن مصابي فيروس كورونا يعالجون بمبالغ مالية بمستشفى جامعة الأزهر التخصصى برئاسة الدكتور محمد عجاج مدير عام المستشفى.

وأوضح المشرف العام على قطاع المستشفيات ان الحالات التي ثبت ايجابيتها للإصابة بالفيروس تحظى برعاية طبيه كاملة بالمستشفى بالمجان طبقا لبروتوكولات العلاج المعمول بها ، مشيرا إلى أن كل هذه الخدمات الطبيه تقدم بالمجان جنبا إلى جنب مع جهود الدولة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومتابعة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة.

كما تقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة والمشرف العام على قطاع المستشفيات، بالعزاء والمواساة للدكتور أحمد سليم عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة الأزهر الأسبق، فى وفاة والده .