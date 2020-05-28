محافظ بورسعيد يوجه بتواصل الأطباء مع الخاضعين للعزل المنزلى 5 مرات يوميا

بورسعيد – السيد فلاح

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا مع قيادات القطاع الصحى ببورسعيد، وذلك للوقوف على آخر تطورات مستجدات فيروس كورونا ببورسعيد وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد، ومدير مديرية الصحة ببورسعيد، ومديرية الطب الوقائى، ومدير هيئة الرعاية الصحية، والشئون الصحية، وهيئة الإسعاف، عميد كلية الطب، ومديرة مديرية التضامن الاجتماعى، ومديري مستشفيات الحميات والصدر والمبرة والحياة بورفؤاد والزهور والمستشار الفني للمحافظة ومدير إدارة الأزمات.

وفى مستهل الاجتماع، شدد اللواء عادل الغضبان على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال المواطنين خاصة خلال هذه المرحلة التى تشهد تزايد فى أعداد المصابين بالفيروس، مشيرًا إلى أن مواجهة تداعيات كورونا مسؤولية مشتركة بين المواطن والدولة ، ولابد من قيام المواطن بدوره الإيجابى ودعم جهود الدولة حتى تمر هذه المرحلة بسلام، لافتًا إلى أن الالتزام بتعليمات وزارة الصحة فى هذا الشأن والتباعد الاجتماعى واتخاذ إجراءات الوقاية والنظافة من أهم متطلبات المرحلة وأن المواطن يقع على عاتقه مسؤلية كبيرة تجاه وطنه، حتى نتخطى هذه الفترة الحرجة .

وخلال الاجتماع، وجه محافظ بورسعيد مسئولي المستشفيات والطب بالتواصل مع المرضى الذين يخضعون للعلاج المنزلى "العزل المنزلى"، بعد أن يتم تحويلهم من المستشفيات التى تستقبل حالات كورونا وهى مستشفيات "حميات بورسعيد، وصدر بورسعيد، والزهور التخصصى، والحياة بورفؤاد، والمبرة"، إلى العزل المنزلى، خمس مرات يوميًا، وذلك من أجل متابعة المستمرة للمرضى لحين استقرار حالتهم الصحية وبث الطمأنينة والدعم المعنوى لدى المرضى وذويهم أثناء تلقى العلاج بالعزل المنزلى .

وأكد محافظ بورسعيد، فى بيان له، أن الخدمة الطبية بالمحافظة تتم طبقا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان، وهناك متابعة مستمرة وتنسيق بين وزارة الصحة والقطاع الصحى ببورسعيد، كما أشاد اللواء عادل الغضبان، بجهود جميع القائمين على مرفق الإسعاف ومستشفى الحميات والطب الوقائى الذين يواصلون العمل ليلًا ونهارا بانتظام، ويمثلون خط الدفاع الأول فى معركة الوباء المستجد، ويعرضون أرواحهم للمخاطر من أجل أداء رسالتهم السامية على أكمل وجه، موجهًا الشكر لكافة أطقم الجيش الأبيض والعاملين بالمنظومة الصحية ببورسعيد .

وأكد اللواء عادل الغضبان، ضرورة اختيار أطقم طبية مؤهلة ومدربة للعمل فى العمل بالمستشفيات التى تم تخصيصها لاستقبال حالات كورونا ببورسعيد، وتاهيلهم على أعلى مستوى من كافة الاتجاهات، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية التى توفر الأمان والسلامة للأطقم الطيية، مؤكدًا أننا نولى اهتمامًا كبيرا بحماية الأطقم الطبية والحفاظ على أرواحهم، لافتًا إلى أن جيش مصر الأبيض الذى يحارب فى معركة تواجه العالم لأول مرة، موجها بتوفير كافة الطرق والوسائل التى تؤدى لحماية الفريق الطبى أثناء تأدية عملهم .

ووجه محافظ بورسعيد، أن يتم تخصيص أماكن بعينها منعزلة داخل مستشفيات "الزهور والحياة بورفؤاد والمبرة" لاستقبال حالات كورونا طبقا لقرار وزارة الصحة فى هذا الشأن، مع اتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل الأمان والسلامة بالمستشفيات المذكورة حتى يتثنى لكافة الأقسام الأخرى بالمستشفى القيام بعملها دون توقف وبأعلى درجة من السلامة للعاملين والمواطنين المترددين على هذه المستشفيات .

وفى ختام الاجتماع، أكد محافظ بورسعيد، على توفير كافة الدعم للنظام الصحى بالمحافظة للتغلب على مخاطر المرحلة الحالية، مشيدًا بالدور البطولى للأطقم الطبية الذين يسطرون ملحمة رائعة فى تاريخ الطب بمصر، لمواجهة مخاطر الفيروس المستجد ، مؤكدا أننا جميعا نثمن جهود الأطقم الطبية وجميع العاملين فى المنظومة الصحية لما يبذلوه من جهود متواصلة خلال الفترة الراهنة، مشددًا على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى وإجراءات النظافة من قبل المواطنين والوعى بخطورة المرحلة الراهنة.







