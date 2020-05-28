محافظ القليوبية: لن نتراجع عن إعادة المظهر الحضاري لبنها ومواجهة العشوائيات

القليوبية إبراهيم سالم

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه لن يتراجع عن استعادة المظهر الحضاري وتسيير الحركة المرورية والقضاء علي كل مظاهر العشوائية بمنطقة كباري الرياح التوفيقي ووابور الثلج وعزبة السوق والحرس الوطني بمدينة بنها، وذلك استجابة لمواطني المحافظة والذين يتضررون من انتشار الباعة الجائلين في المنطقة بالكامل مما يسبب عرقلة الحركة المرورية.

جاء ذلك خلال الحملة، التي قادها المحافظ لليوم الرابع علي التوالي، لتلك المنطقة بهدف تطهيرها وتجميلها وتسيير الحركة المرورية، حيث شارك بالحملة كلا من اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، ونائب رئيس مدينة بنها، ومدير شرطة المرافق والإشغالات بمجلس مدينة بنها.

وبدأ المحافظ، اليوم، جولته بتفقد منطقة كباري الرياح التوفيقي، وعزية السوق وحرم الرياح التوفيقي، حيث تم إزالة الباعة الجائلين بالمنطقة بالكامل والذين يفترشون بالطريق العام ويتسببون في ضيق الطريق وتكدسات الحركة المرورية، كما تم تحرير محاضر لكل المخالفين.

كما شهدت الحملة أيضا، إزالة العديد من الإشغالات، وسحب التراخيص من السائقين بالمواقف العشوائية، كما جرى إزالة المواقف العشوائية، بميدان نفق سعد زغلول، ونفق المنشية، ومجمع المحاكم، والتي كانت تتسبب في التكدسات، وتعطيل الحركة المرورية وتضرر المواطنين.

سحب التراخيص للمواقف العشوائية