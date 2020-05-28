محافظ الدقهلية: تكثيف أعمال النظافة والتطهير ومتابعة إزالة التعديات.. صور

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تكثيف أعمال النظافة والتطهير اليومية، خلال أيام العيد بكافة المراكز والمدن ومتابعة منع أعمال البناء في المدن وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء.

وفي إطار توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتحسين البيئة العامة والمتابعة المستمرة لتطهير الشوارع واستمرار تكثيف أعمال النظافة والاستغلال الأمثل للسيارات المكنسية وازالة المخالفات وتطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمتابعة الغلق وحفاظا على المظهر اللائق لكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة.

ففي مركز منية النصر قال رئيس المدينة إنه تم تجميع ونقل 15 طن من القمامة، ومسح الطريق العام طريق البحر الصغير من الجانبين،ومن الوحدة المحلية بميت عاصم 20 طنا، الوحدة المحلية بالجمال 9 أطنان، الوحدة المحلية بالخضيري، الوحدة المحلية بالرياض ، مسح منطقة الحميدية وتوريد12 طن،الوحدة المحلية بالبجلات،الوحدة المحلية بميت تمامة، ميت الخولي مؤمن والدراكسة وميت طاهر والكورنيش ووسط المدينة والتربية النوعية والمساكن والبنك الزراعي والمستشفى المركزي والشوارع الرئيسية والفرعية.

وفي مركز ومدينة الجمالية تم المرور على الحملة الميكانيكية لمتابعة خروج المعدات وتوزيعها للعمل بالمناطق ومتابعة أعمال قطاع النظافة بمناطق ليسا الجمالية وطريق هلال والزهور وطريق دمياط والمؤسسة وطريق البيارات وعزبة المحطة وسرور والجزيرة وتم الانتقال إلى سوق السمك والترعة والشارع العالي والطريق الدائري وتفريغ الحاويات وتم توريد 65 طن قمامة إلى نقطة التجميع،وكذلك تم رفع القمامة من الوحدات القرية التابعة،ومتابعة أعمال رفع الاشغالات بشارع الترعة لتسهيل حركة المرور والمواطنين.

وفي مركز ميت سلسيل تمكنت رئاسة المركز والمدينة من تنفيذ قرار إزالة فورية بناحية قرية الجوابر مركز ميت سلسيل على مساحة 90 متر مربع بعمل دور ارضي من البلوك الأبيض وسقف خرساني بدون الحصول على ترخيص،تنفيذ إزالة فورية تابعه الوحدة المحلية بالنظارة بإزالة مقبرة بالمخالفة على مساحة 20 متر بناحية قرية الجوابر .

كما قامت بكنس الطريق الزراعي للمدينة وشارعي الترعة المستجده باتجاه السكة الحديد ومسجد السلطان يوميا وكنس مدخل المدينة البحري منطقة البحر الصغير وكنس محيط المدارس والمحكمة والمصالح الحكومية والشوارع،وتطهير مبنى مستشفى ميت سلسيل المركزي من الخارج والبوابات وغرف التقييم ومدخل العزل بالاضافة للتطهير بمحيط المستشفى في إطار خطة رئاسة المركز اليومية في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحتزارية لمواجهة فيروس كورونا بالتنسيق مع جميع الجهات لتطهير كافة المنشأت والمصالح الحكومية والشوارع الحيوية بالمدينة.

وفي مركز ومدينة المطرية تمت متابعة أعمال رفع القمامة والمخلفات الصلبة من شارع تنيس وشارع سعد زغلول وشارع الامين وشارع الفردوس وشارع التحرير وشارع سليمان بجوار مكتب البريد القديم وشارع الميناء القبلي وشارع مبارك وشارع الجيش ورفع 70 طن،وفي الوحدة المحلية لقرية العصافرة مركز المطرية بداية من بوابة مركز ومدينة المطرية وحتى نهاية قرية أولاد صبور رفع تجمعات القمامة من منطقة الضغط العالي وشارع العزبة وشارع البحر وقرية اولاد صبور وقرية الضهير،وتنفيذ قرار ازالة فورية لسور من الطوب الابيض على مساحة 114 متر.

وفي مركز ومدينة نبروه تمت متابعة أعمال النظافة اليومية بشارع23 يوليو وبشوارع المدينة ،وصيانة الكشافات ومراجعة التوصيلات الكهربائيه بمنطقة الكنيسة، وبصيانة الكشافات ومراجعة التوصيلات الكهربائية بقرية تيره - كفر الابحر.

وفي مدينة بني عبيد قامت رئاسة المركز بتنفيذ إزالة تعدي لبناء مخالف على الأرض الزراعية بكفر ميت فارس على مساحة 60 متر مبني بالطوب البلوك الأبيض.

وفي إطار تنفيذ قرارات وزارة التنمية المحلية وتوجيهات محافظ الدقهلية بمتابعة القرار الوزاري الخاص بوقف تراخيص أعمال البناء للمساكن الخاصة أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها وايقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات وذلك لمدة 6 أشهر .

ففي حي غرب المنصورة قال المحاسب محمد أمين رئيس الحي إنه تم ايقاف الأعمال وفك الشدة الخشبية وأعمدة الدور السادس العلوي لعقار مخالف لقيود الارتفاع بمنطقة حي الجامعة بنطاق حى غرب المنصورة.

كما قام رئيس الحي بقيادة حملة نظافة مكبرة مساء أمس الأربعاء فى إطار الخطة الموضوعة لاستغلال أوقات الحظر فى رفع كفاءة الشوارع واستهدفت منطقة شارع الجلاء ، حيث تم الدفع بالسيارات المكنسية بعد تزويد خزانات المياة الخاصة بها بالمطهرات ليتم كنس ورفع الاتربة وغسيل وتطهير الشارع.

وفي حي شرق المنصورة قال المهندس محمد البسيوني رئيس الحي إنه تم رفع تجمعات القمامة بشوارع الدراسات وشارع المدارس بتوريل والإمام محمد عبده وشارع قناة السويس وشارع الجيش وشارع عبد المنعم رياض وغيرها من شوارع الحي بالإضافة إلى رش الشوارع والمنشآت بالمطهرات والكلور ومراجعة كشافات واعمدة الانارة بنطاق الحي،وذلك إلى جانب أعمال التطهير اليومي للشوارع والمنشآت.

وفي مدينة طلخا قام المحاسب أحمد هلال رئيس المدينة بحملة نظافة شملت شوارع المدينة وشارع النوادي وقامت بأعمال التطهير اليومي للشوارع والمنشآت كما قامت برفع تجمعات القمامة من شارع مجمع الرحمن ،المعاهدة، طريق بلقاس ،منطقه المثلث،والاعدادية،جسر ترعه الساحل، شارع رشاد ،شارع صلاح سالم،وشارع عاطف الشرقاوي،وطريق المعاهدة وبلقاس ،بالإضافة إلى القيام بتطهير الشوارع بالماء والكلور حرصا على سلامة وصحة المواطنين،بالاضافة إلى ري احواض الزرع والمسطحات الخضراء.