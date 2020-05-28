اليوم السابع
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الخميس، 28 مايو 2020 11:54 م
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فريق من الأطباء الصينيين يصل السودان لدعم جهود التصدى لكورونا

الخميس، 28 مايو 2020 11:10 م
فريق من الأطباء الصينيين يصل السودان لدعم جهود التصدى لكورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
الخرطوم أ ش أ

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وصل فريق خبراء طبيين الصينيين برئاسة د.چولين إلى السودان اليوم الخميس فى زيارة رسمية تستغرق أسبوعين، فى إطار دعم جهود السودان للتصدى لوباء كورونا.

وكان فى استقبال الوفد بمطار الخرطوم، وزير شئون مجلس الوزراء السودانى السفير عمر بشير مانيس، ووزير الصحة الدكتور أكرم التوم، ووزير الدولة بوزارة الخارجية د.عمر قمر الدين، وسفير الصين لدى السودان ما شين مين.

وقال وزير شئون مجلس الوزراء السودانى - فى تصريح صحفى - إن زيارة فريق الخبراء الصينيين تُعد مبادرة كريمة من حكومة الصين للوقوف مع الشعب السودانى وهو يواجه جائحة كورنا، لافتا إلى أن المبادرة تعزز الصداقة والعلاقة الرسمية والشعبية بين البلدين والشعبين.

من جانبه، أشاد وزير الصحة السودانى بالجهود والدعم المستمر الذى تقدمه جمهورية الصين للقطاع الصحى بالسودان، لافتا إلى جهود إضافية وضعتها وزارته للتحكم فى فيروس كورونا وتوسيع الخدمات العلاجية والوقائية لكافة المرضى المصابين بالأمراض المختلفة بما فى ذلك خدمات الرعاية الصحية الأولية.

وقال وزير الصحة إن زيارة فريق الخبراء الطبيين الصينيين جاءت فى توقيت مناسب للاستفادة من الخبرة التراكمية لجمهورية الصين ودعمها المادى والعينى الذى يقدمه شعبها وحكومتها ورجال أعمالها .

من جهته، أكد سفير الصين لدى السودان عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين، موضحا أن زيارة الفريق الطبى للسودان تأتى فى إطار علاقات الأخوة والصداقة بين البلدين وتهدف لمساعدة السودان ونقل تجربة الصين فى محاربة وباء الكورونا.

وقال إن فيروس كورونا يهدد كل البشرية، داعياً فى هذا الصدد إلى ضرورة التعاون والتضامن بين الدول لمحاربة هذا الوباء.

 


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