اليوم السابع
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غرامات مالية لـ5 محال بشبين القناطر لاختراقها حظر التجوال

الخميس، 28 مايو 2020 08:59 م
غرامات مالية لـ5 محال بشبين القناطر لاختراقها حظر التجوال اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية
القليوبية نيفين طه

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نفذت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، الإجراءات التى أقرها مجلس الوزراء، بتوقيع غرامات مالية على أصحاب 5 محال بدائرة المركز اخترقت قرار حظر ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد .

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أحمد صلاح مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود إخطار بأنه أثناء مرور قوة أمنية من رجال مباحث المركزة بقيادة الرائد أيمن سليمان رئيس مباحث المركز، لتفقد مدى التزام المحال التجارية بتطبيق قرار الحظر، تبين مخالفة 5 محال بدائرة المركز أمس وظلوا فاتحى محلاتهم رغم قرار الحظر بإغلاقها من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة السادسة صباحا فيما جرى تغريم المخالفين غرامات مالية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان قد أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، لتطبيق القرار بحزم مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار، والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال والمقاهى بشكل دورى فى الأوقات المحددة، وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وناشد محافظ القليوبية، أبناء المحافظة الالتزام بالقرار حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون من فرض الغرامة الفورية أو التعرض لعقوبة السجن التى نص عليها القرار، موضحا أن القيادة السياسية ما فرضت هذا القرار إلا لحماية المواطنين وكإجراء احترازى للحفاظ على حياتهم وحياة ذويهم.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التى تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


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حظر التجول

امن القليوبية

شبين القناطر

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