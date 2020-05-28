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عمدة لندن يدعو لاستمرار حصول الأطفال أقل من 18 عاما على تذاكر سفر مجانية

الخميس، 28 مايو 2020 08:40 م
عمدة لندن يدعو لاستمرار حصول الأطفال أقل من 18 عاما على تذاكر سفر مجانية أتوبيس لندن
كتب محمد رضا

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دعا عمدة لندن، صادق خان، الحكومة للسماح لأقل من 18 عامًا بمواصلة الحصول على سفر مجانى بعد أن أصبحت مطالب سحبها جزءًا من شروط الإنقاذ البالغة 1.6 مليار جنيه إسترلينى، فيما يحق للأطفال حاليًا الحصول على بطاقات أويستر التى تسمح بالسفر مجانًا أو بأسعار مخفضة، وفقًا لأعمارهم، وقال صادق خان، إن إيقافه بموجب توجيهات إقصائية اجتماعية بشأن الاكتظاظ "سيصيب أشد الناس فقراً"، فيما قالت الحكومة إنها تعمل مع سلطات النقل للحد من الطلب، وأعلنت مؤسسة النقل من أجل لندن (TfL) سابقًا، أن السفر المجانى للأطفال سينتهى مؤقتًا فى ظل شروط استمرار الحكومة بقيمة 1.6 مليار جنيه استرلينى، وذلك وفقًا لما نقله موقع هيئة الإذاعة البريطانية "BBC".

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ووافق رؤساء النقل أيضًا علىتعليق السفر المجانى مؤقتًا خلال ساعات الذروة الصباحية، كما تمت إعادة رسوم الازدحام فى وقت سابق من هذا الشهر وستكون عرضة لزيادة التكلفة اعتبارًا من 22 يونيو.

 

فى رسالة إلى وزير النقل جرانت شابس، قال عمدة لندن، إنه يتفق مع "الحاجة إلى تقليل عدد الأطفال الذين يستخدمون خدمات الحافلات بشكل خاص"، لكنه شعر أن تعليق السفر المجانى ليس "الشىء الصحيح الذى ينبغى عمله".

 

وكتب "من الواضح تماما أن فقدان السفر الحر سيضر بشدة بأشد سكان لندن فقرا فى وقت تتسع فيه المالية أكثر من أى وقت مضى"، وقد حسبت TfL أيضًا أن حوالى 30% من الأطفال الذين يسافرون حاليًا بالحافلة إلى المدرسة سيظلون "مؤهلين قانونًا للسفر المجانى"، وفقًا لصادق خان.

 

وقال العمدة إن التكلفة "الكبيرة" لهذا الأمر ستقع على الأحياء المحلية بينما تقوض أيضًا "فعالية تقديم أسعار الحافلات للأطفال كوسيلة للحد من استخدام الحافلات"، ومن المقرر أن تلتقى هايدى ألكسندر، نائب رئيس بلدية لندن للنقل، بمسؤولين حكوميين الأسبوع المقبل بشأن هذه المسألة.

 

وأضاف خان، أنه يأمل فى أن تركز المناقشات على الهدف الأسمى المتمثل فى تقليل ازدحام وسائل النقل العام فى أوقات الذروة وخاصة الدور الذى يمكن أن يلعبه المزيد من المشى وركوب الدراجات فى المدرسة فى ذلك.

 

وقال متحدث باسم وزارة النقل، إن الحكومة تعمل بشكل بناء مع TfL على طرق تقليل الطلب على الشبكة.. بما فى ذلك النظر فى خيار تعليق السفر المجانى مؤقتًا لمن هم دون سن 18 عامًا، وأضاف "لقد نشرنا أيضًا نصيحة واضحة تحث الناس على تجنب وسائل النقل العام إن أمكن، وأعلنا عن تمويل بقيمة 2 مليار جنيه استرلينى لتشجيع المزيد من الأشخاص على بدء ركوب الدراجات والمشى".

 


عمدة لندن

صادق خان

وزارة النقل البريطانية

الحكومة البريطانية

اتوبيس لندن

النقل من اجل لندن

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