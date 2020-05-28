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عمدة لندن عن مواجهة كورونا: نحن فى خضم أصعب معركة نشهدها منذ أجيال

الخميس، 28 مايو 2020 11:57 ص
عمدة لندن عن مواجهة كورونا: نحن فى خضم أصعب معركة نشهدها منذ أجيال عمدة لندن
كتب محمد شعلان

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أكد صادق خان، عمدة لندن، أن المملكة المتحدة في غمار معركة تعد هي الأصعب منذ أجيال كثيرة ولا فوز فيها إلا بالتزام القواعد، ووجه صادق خان رسالة إلى سكان لندن عبر حسابه بـ"تويتر"، قائلا: "نحن في خضم أصعب معركة شهدتها مدينتنا منذ أجيال، ولكن الطريقة الوحيدة التي سنفوز بها هي اتباع القواعد. يرجى الاستمرار في البقاء في المنزل قدر الإمكان ، والحد من الاتصال بالآخرين وتجنب أي رحلات غير ضرورية. تعتمد الحياة على ذلك".

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عمدة لندن على تويتر

 

وكان قد طالب صادق خان، عمدة لندن، سكان المملكة المتحدة بضرورة تجنب الرحلات غير الضرورية في وسائل النقل العامة لمكافحة عدوى وباء كورونا، قائلا: "من الضروري أن يتجنب سكان لندن الرحلات غير الضرورية في القطارات والترام والأنابيب والحافلات. إذا كان استخدام وسائل النقل العام لرحلتك أمرًا لا مفر منه ، يرجى التأكد من ارتداء غطاء وجه غير طبي والحفاظ على مسافة آمنة من الآخرين".

 

ووجه صادق خان، عمدة لندن، رسالة تذكير لمواطنيه يحثهم من خلالها للحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خاصة مع عطلة نهاية الأسبوع، وأشار فى رسالته إلى 3 قواعد ضرورية ليحافظ من خلالها مواطنو لندن على سلامتهم دون الإصابة بالفيروس التاجى.

 

وقال عمدة لندن، فى رسالته عبر تغريده على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "اللندنيون، فى عطلة نهاية الأسبوع هذه، يرجى تذكر: حافظ على مسافة آمنة 2 متر من الآخرين خارج، وتجنب وسائل النقل العام للرحلات غير الضرورية، وإذا كنت تستطيع المشي أو ركوب الدراجة لوجهتك.. كن آمنا وانتبه لبعضكما البعض".

 

وطالب صادق خان، عمدة لندن، مواطنيه بالاستمرار فى الالتزام بالبقاء فى المنازل لوقف انتشار فيروس كورونا، وذلك مع قرب إجازة نهاية الأسبوع وارتفاع درجات الحرارة، وكتب صادق خان، عبر حسابه بموقع تويتر: "على الرغم من الطقس الدافئ فى عطلة نهاية الأسبوع، يرجى الاستمرار فى اتباع القواعد والبقاء فى المنزل قدر الإمكان".


عمدة لندن

بريطانيا

كورونا فى بريطانيا

صادق خان

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