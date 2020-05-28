اليوم السابع
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صور.. محافظ الغربية يتابع إجراءات غلق المحال التجارية خلال جولة فى المحلة

الخميس، 28 مايو 2020 05:35 م
صور.. محافظ الغربية يتابع إجراءات غلق المحال التجارية خلال جولة فى المحلة محافظ الغربية يتابع إجراءات غلق المحال التجارية خلال جولة فى المحلة
الغربية محمد طارق

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أجرى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، جولة بمدينة المحلة الكبرى لمتابعة تنفيذ قرارات غلق المحال التجارية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك بتواجد محمد صلاح عبد الوهاب رئيس حى ثان المحلة، لمياء عبد اللطيف خليفه نائبة رئيس الحى.

 

وقام المحافظ بالجلوس فى سيارته ومتابعة تنفيذ غلق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهى والكافيهات ومقدمى الخدمات الترفيهية، بالتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ الخطط الاحترازية التى اتخذتها الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتم تحرير بعض المحلات المخالفة لقرارات الحظر، وكذا غلق المحلات وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

 

من ناحية أخرى نفذ جهاز النظافة بحى ثان المحلة تحت إشراف المحاسب محمد صلاح عبد الوهاب رئيس الحى، حملة نظافة مكبرة بمنطقة شارع الترعة التابعة للحى، بعد انتشار كميات كبيرة من القمامة المتراكمة بطول الشارع بداية من ميدان الششتاوى وحتى الموقف الجديد.

 

وشارك فى الحملة معدات جهاز النظافة الخاصة بالحى ومجلس المدينة، وقامت الحملة برفع كميات كبيرة من تراكمات القمامة بطول الشارع وايضا من الاراضى الفضاء والتى استغلها المواطنين فى التخلص من القمامة، وقامت سيارات جهاز النظافة بنقل القمامة لمصنع لتدوير بطريق الجابرية.

 

كما شن مجلس مدينة المحلة بمحافظة الغربية برئاسة اللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، حملة مكبرة لتنظيف ورفع القمامة بطريق كورنيش كفر حجازى بمشاركة معدات جهاز النظافة بمجلس المدينة والوحدة المحلية بقرية شبرا بابل، بحضور عبد المجيد كامل نائب رئيس المدينة.

 

وأسفرت الحملة عن رفع تراكمات القمامة والأتربة بطول الكورنيش ورفع سيارات النقل المتوقفة بطول الكورنيش. كما تم توفير صناديق للقمامة بطول الكورنيش لوضع القمامة بها حفاظاً على المظهر العام للكورنيش.

 

محافظ الغربية يتابع إجراءات غلق المحال التجارية خلال جولة فى المحلة (1)
محافظ الغربية يتابع إجراءات غلق المحال التجارية خلال جولة فى المحلة 

 

محافظ الغربية يتابع إجراءات غلق المحال التجارية خلال جولة فى المحلة (2)
محافظ الغربية يتابع إجراءات غلق المحال التجارية خلال جولة فى المحلة 

 

محافظ الغربية يتابع إجراءات غلق المحال التجارية خلال جولة فى المحلة (3)
محافظ الغربية يتابع إجراءات غلق المحال التجارية خلال جولة فى المحلة 

 

محافظ الغربية يتابع إجراءات غلق المحال التجارية خلال جولة فى المحلة (4)
محافظ الغربية يتابع إجراءات غلق المحال التجارية خلال جولة فى المحلة

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