سفير بريطانيا بالسعودية يدين هجمات الحوثيين على إحدى مدن نجران أمس

كتب رامى محيى الدين

أدان سفير بريطانيا فى السعودية هجمات حوثية استهدفت مناطق مدنية فى نجران أمس، حسبما ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها.

على الرغم من النداءات المتكررة من المجتمع الدولى لأطراف النزاع فى اليمن بالالتزام بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار ، إلا أن المواجهات العسكرية مستمرة، كان آخرها الهجوم الصاروخى الأخير الذى شنه الحوثيين على المملكة العربية السعودية.

وأصدر الاتحاد الأوروبى بيانًا عبر فيه عن قلقه البالغ من النشاط العسكرى المستمر فى وحول محافظة مأرب

وأوضح الاتحاد أن هذا الاعتداء يتعارض مع مع دعوات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار ، وكذلك أحدث بيانات الاتحاد الأوروبى ، فى الوقت الذى يجب فيه على الأطراف وقف الأعمال العدائية والتوحد فى مكافحة جائحة فيروس كورونا.

ويكرر الاتحاد الأوروبى البيان الذى أصدره المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن جريفيث بشأن الحاجة إلى الوقف الفورى للمواجهات المسلحة ويدعو الأطراف إلى اغتنام هذه اللحظة المحتملة لخفض التصعيد واستخدامها لإقرار وقف رسمى لإطلاق النار.

وسيواصل الاتحاد الأوروبى تقديم الدعم الكامل للعملية التى تقودها الأمم المتحدة بجميع الأدوات المتاحة له.