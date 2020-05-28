اليوم السابع
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سفارة أمريكا بالقاهرة لمواطنيها: رحلة طيران لباريس أسبوعيا بدءا من 6 يونيو

الخميس، 28 مايو 2020 02:47 م
سفارة أمريكا بالقاهرة لمواطنيها: رحلة طيران لباريس أسبوعيا بدءا من 6 يونيو السفارة الأمريكية بالقاهرة
ريهام عبد الله

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وجهت السفارة الأمريكية بالقاهرة، رسالة لمواطنيها الأمريكيين بمصر، حول مواعيد طيران جديدة على متن الخطوط الجوية الفرنسية، مشيرة إلى توافر رحلة أسبوعيا من مطار القاهرة لمطار شارل ديجول بباريس، كل يوم سبت بدءا من 6 يونيو.

وقال الحساب الرسمى للسفارة الأمريكية عبر تويتر :"يرجى الاطلاع على معلومات إضافية مهمة حول رحلات الخطوط الجوية الفرنسية والعبور عبر باريس".

السفارة الأمريكية بالقاهرة
السفارة الأمريكية بالقاهرة

 

وتابع :"تغادر هذه الرحلات القاهرة الساعة 1:50 صباحًا بتوقيت القاهرة وتهبط في باريس فى مطار شارل ديجول، الساعة 6:30 صباحًا بتوقيت باريس، يجب على أي مواطن أمريكي سيقوم برحلة الطيران  ويستقل الطائرة أن يأخذ في الاعتبار ساعات حظر التجول فى مصر، عندما تخطط للوصول إلى مطار القاهرة".

واستمر :"رحلات جوية متاحة لباريس في فرنسا، تتوفر رحلة من القاهرة إلى باريس شارل ديجول (CDG) من الخطوط الجوية الفرنسية، وتغادر مرة واحدة أسبوعيًا في أيام السبت اعتبارًا من 6 يونيو، يمكن لمواطني الولايات المتحدة حجز هذه الرحلات مباشرة على موقع شركة الخطوط الجوية الفرنسية".

 

 


السفارة الامريكية بالقاهرة

الخطوط الجوية الفرنسية

مطار شارل ديجول

مطار القاهرة

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