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زى النهارده..الجنايات تدرج محمد بديع و50 متهما بـ"عمليات رابعة" على قوائم الإرهاب

الخميس، 28 مايو 2020 07:00 ص
زى النهارده..الجنايات تدرج محمد بديع و50 متهما بـ"عمليات رابعة" على قوائم الإرهاب محمد بديع ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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زى النهارده من 3 سنوات، وبالتحديد يوم 28 مايو 2017، الجريدة الرسمية تنشر قرار محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بغرفة المشورة، بإدراج محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، وباقى المتهمين بقضية "غرفة عمليات رابعة" على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات.

والآثار المترتبة على قرار إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب

1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.

2- سحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار جواز سفر جديد.

3-فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، ووقف الخدمة بالوظائف العامة ووقف التعاقد بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال، وعدم التعيين أو التعاقد بأي منهما.

4- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير المباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.

5- حظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.

6- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

7- وقف  العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.

وحصل المتهمون بقضية غرفة عمليات رابعة أحكام بالسجن المؤبد لـ"بديع"، واثنين آخرين، والسجن المشدد لمدة 5 سنوات لـ15 آخرين، وبراءة 21 آخرين، فى جلسة إعادة محاكمة بديع و38 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة.

 

 


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