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رويترز: FDA تكتشف مواد مسرطنة فى عقار ميتفورمين لعلاج السكر

الخميس، 28 مايو 2020 01:58 م
رويترز: FDA تكتشف مواد مسرطنة فى عقار ميتفورمين لعلاج السكر دواء السكر
كتبت هند عادل

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كشف تقرير لوكاله رويترز عن اعلان إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA إنها اكتشفت مستويات عالية من الشوائب المحتملة المسببة للسرطان في بعض نسخ عقار الميتفورمين الخاص بعلاج مرضى السكرى.

السكر

وقال متحدث باسم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في بيان بالبريد الإلكتروني ، إن الوكالة تتواصل مع الشركات التي تحتوي أدويتها على N-nitrosodimethylamine (NDMA) بشأن المستويات المقبولة وستتخذ الإجراءات المناسبة، وأوضح تقرير رويترز أن بعض حالات سحب الميتفورمين كانت متوقعة في أقرب وقت هذا الأسبوع

في ديسمبر ، بدأت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في التحقيق في الميتفورمين ، وهو دواء يستخدم كعلاج أولي لمرضى السكري من النوع 2.

كان تلوث NDMA مسؤولًا عن سحب دواء حرقة المعدة الذي باعته شركة Sanofi SA  العام الماضي وبعض الإصدارات العامة من العلاج ،هذه المادة هي ثنائي ميثيل نتروزامين ‏ أو مادة كيميائية عضوية شبه متطايرة، يتم إنتاجها كمنتج ثانوي للعديد من العمليات الصناعية وتوجد بمستويات منخفضة جدًا في بعض المواد الغذائية، خاصة تلك المطبوخة أو المدخنة أو المعالجة. هذه المادة صفراء اللون لا طعم لها ولا رائحة أو قد يكون لها قليلًا وقابلة للذوبان في الماء.

الميتفورمين هو دواء لمعالجة داء السكري يستخدم عند تناوله عن طريق الفم لعلاج داء سكري البالغين الذين لا تزال لديهم خلايا فعالة تفرز الانسولين في البنكرياس، يخفض الميتفورمين من مستوى السكر في الدم من خلال تقليل امتصاص الجلوكوز من جهاز الهضم إلى الدم، يصحب استخدام الميتفورمين، اتباع نظام غذائي، خاص بمرضى السكري، يحد من استهلاك السكريات والدهنيات في معظم الحالات، إضافة الى الميتفورمين، يستخدم دواء اخر لمعالجة داء السكري، وظيفته تحفيز خلايا البنكرياس لتفرز انسولين.

 

 


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