روسيا: تسجيل 71 وفاة جديدة بكورونا فى موسكو وارتفاع الإجمالى إلى 2254 شخصا

أ.ش.أ

أعلن مركز موسكو لعمليات مكافحة فيروس كورونا، الأربعاء، تسجيل 71 حالة وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العاصمة الروسية إلى 2254 حالة.

وكان مركز موسكو لعمليات مكافحة كورونا قد أعلن - حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - تسجيل 73 حالة وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا أمس الثلاثاء، و76 حالة وفاة أول أمس الاثنين، و67 حالة وفاة يوم الأحد الماضي.

وقد أعلن المركز الفيدرالي الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا في وقت سابق أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في عموم البلاد بلغ 370 ألفا و680 حالة إصابة مؤكدة، مشيرا إلى أن إجمالي حالات الشفاء وصلت إلى 142 ألفا و208 حالات.

وأوضح المركز أن إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس في روسيا بلغ 3968 وفاة، أكثر من نصفها في العاصمة موسكو.

وقد أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين مساء اليوم الأربعاء إطلاق المرحلة الثانية من إجراءات تخفيف القيود المتبعة لاحتواء جائحة كورونا، وتتضمن هذه المرحلة السماح لسكان العاصمة بدءا من الأول من يونيو المقبل بالخروج من المنازل للتنزه من الساعة الـ9 صباحا حتى الساعة الـ9 مساء 3 مرات خلال أسبوع العمل، ومرة واحدة في عطلة نهاية الأسبوع، بموجب تصاريح إلكترونية.