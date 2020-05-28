اليوم السابع
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رئيس مدينة العريش: تحاليل الخلو من كورونا شرط دخول الموظفين لديوان المجلس

الخميس، 28 مايو 2020 07:48 م
رئيس مدينة العريش: تحاليل الخلو من كورونا شرط دخول الموظفين لديوان المجلس ماجد محمد رئيس مدينة العريش
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن مجلس مدينة العريش اليوم فى بيان له، أن ماجد محمد، رئيس مدينة العريش قرر اتخاذ إجراءات احترازية في إطار الحرص علي حياة المواطنين والعاملين بمجلس مدينة العريش.

وأوضح البيان أن هذه الإجراءات سيتم اتخاذها ابتداءً من يوم الأحد المقبل، وتتضمن السماح فقط بدخول مجلس مدينة العريش لمن يرتدى الكمامة وجوانتى، بداية من رئيس المجلس حتى عامل النظافة حفاظا علي شخصهم وحياة المتعاملين معهم، وبخصوص العاملين بالمجلس والأحياء والإداريين بالإدارات الذين سافروا محافظاتهم من فترات طويلة سواء منذ بداية ظهور جائحة فيروس كورونا أو من سافروا لقضاء آخر شهر رمضان أو عيد الفطر فى بلدانهم أو محافظاتهم ويرغبون فى العودة للعريش والعمل، لابد من التأكد من خلوهم أو حملهم أو إصابتهم بالفيروس بعمل الكشوفات والتحاليل اللازمة مع تقديم ما يفيد ذلك، وقضائهم فترة عزل قبل دخولهم المجلس حرصا على سلامتهم وسلامة الجميع وسلامة الوطن، ويعرض نفسه للمخالفة كل من لايتبع التعليمات ويعرض علي الشئون القانونية مباشرة.

 

كما تم تركيب بوابة تطهير وتعقيم مدخل مجلس المدينة، ولا يسمح بالدخول إلى المجلس سواء موظف أو مواطن إلا من خلال بوابة التعقيم حرصا علي السلامة العامة للأفراد كافة ومن يحاول المرور خارج ذلك سيعرض للمسأله فورا.

 

وأعلن اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه تم انشاء بوابة فحص طبى على مدخل مدينة العريش بمنطقة الميدان .

 

وأوضح محافظ شمال سيناء فى بيان له اليوم، أن عمل بوابة الفحص ينطلق غدا الجمعة، وسيتولى طاقم طبى الكشف على كل من يدخل لمدينة العريش، بالتزامن مع بدء وصول القادمين للمحافظة من ابناء المحافظات المقيمين فى شمال سيناء الذين غادروها للاحتفال بالعيد مع ذويهم بالمحافظات الاخرى، لافتا ان الفحص سيكون دقيقا لاتخاذ الاجراء الصحى اللازم حيال كل حالة يشتبه فى اصابتها بفيروس كورونا.


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