حماية المستهلك: تكثيف سيارات الضبطية القضائية بالأسواق للتصدي لأى مخالفات

كتب مدحت وهبة

أكد اللواء الدكتور راضي عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، تكثيف تواجد الضبطية القضائية لدى الجهاز بالأسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات للمواطنين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وأيضا التصدي لأى مخالفات يحاول البعض انتهاجها حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه اى شخص يثبت تلاعبه في المنتجات .



وأهاب جهاز حماية المستهلك بالمواطنين الإبلاغ عن أيه ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك أو أية معلومات بشأنها، مؤكداً على أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية فى إطار متوازى مع الرقابة المؤسسية التى تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية وعلى جانب آخر وجه عبد المعطى رسالة للتجار ومقدمي الخدمات الالتزام بالضوابط القانونية وعدم حجب السلع والامتناع عن أى ممارسات سلبية تضر بالمستهلك، مؤكدا ان القانون سيطبق على كافة المخالفين وفى ذات السياق وجه رئيس الجهاز رسالة للمواطنين بتجنب الشراء العشوائي للسلع والالتزام بالاستهلاك العادل