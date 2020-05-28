اليوم السابع
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النيابة تأمر بضبط منة عبد العزيز و6 متهمين فى واقعة التيك توك

الخميس، 28 مايو 2020 10:17 ص
النيابة تأمر بضبط منة عبد العزيز و6 متهمين فى واقعة التيك توك منه -ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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أمرت النيابة العامة بضبط المتهمة آية وشهرتها "منة عبد العزيز"، وستة آخرين للتحقيق معهم. وكانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد توصلت تحرياتها إلى أن المتهمين قد ارتكبوا جرائم، منها واقعة التعدي على المتهمة "آية" – وشهرتها منة عبد العزيز - والتي تداولت بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأسبوع الأخير المنقضي، وعرضت التحريات على النيابة العامة.

 

وأمرت النيابة بضبط المتهمين لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم، وأحال النائب العام للنيابة المختصة تقريراً أعدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام؛ تضمن ما تَداول بمواقع التواصل الاجتماعي حول وقائع منسوبة للمتهمين منها واقعة التعدي المذكورة. وستعلن النيابة العامة المناسب مما ستسفر عنه التحقيقات لاحقاً بما لا يُعارض مُقتضياتها ومصلحتها.


النيابة العامة

منة عبد العزيز

اية عبد العزيز

اغتصاب منة

اغتصاب فتاة وستعلن النيابة العامة المناسب مما ستسفر عنه التحقيقات لاحقاً بما لا يُعارض مُقتضياتها ومصلحتها

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