اليوم السابع
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قبل انتظام العمل الأحد المقبل..

القوى العاملة: حظر دخول أى مواطن لطلب الخدمة دون ارتدائه الكمامة

الخميس، 28 مايو 2020 12:53 م
القوى العاملة: حظر دخول أى مواطن لطلب الخدمة دون ارتدائه الكمامة محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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تفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس،  ديوان عام الوزارة، وذلك قبل بدء عودة العاملين للعمل  عقب إجازة عيد الفطر المبارك ، مشددا علي ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك في إطار العودة التدريجية للعاملين وتقديم الخدمات  للمواطنين، وبالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بعد للعاملين الذين يتم استثناؤهم من القرار.

وتابع الوزير بنفسه إجراءات تعقيم والتطهير لجميع إدوار وغرف الوزارة، فضلا عن جميع المركبات التى سوف تقل العاملين إلى ديوان عام الوزارة في أول أيام العمل، موجها بضرورة تعقيم سيارات العاملين عند دخولهم ديوان  عام الوزارة.

ولفت وزير القوي العاملة إلي أنه في إطار تعليمات رئيس مجلس الوزراء بضرورة التعايش مع فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة ما بعد عيد الفطر المبارك ، سوف يتم توزيع كمامات خاصة بالوقاية للعاملين في أول يوم عمل الأحد المقبل، علي أن يتم ارتداءها بشكل أجباري ، فضلا عن اتخاذ إجراءات التباعد بين العاملين في العمل .

وأضاف الوزير أنه أصدر تعليمات لإدارة الأمن بديوان عام الوزارة بعدم دخول أي مواطن لطلب الخدمة دون أن يكون مرتديا للكمامة، وتم ارسال تعليمات بهذا الخصوص لمديريات القوي العاملة علي مستوي 27 محافظة لتنفيذ هذه التعليمات بشكل إجباري وسيتم تنفيذ العقوبات لغير الملتزمين.

وقال وزير القوى العاملة : إن كل ما يتم اتخاذه يأتي فى إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد وحفاظا على صحة العاملين بالقوى العاملة وأسرهم منعا لانتشار مرض "الكورونا".، مؤكدا أنه سوف يتم الكشف علي جميع العاملين بالوزارة عند الدخول فضلا عن المواطنين المترددين عليها ، لافتا إلي أن أي عامل أو مواطن مصاب بارتفاع في درجة الحرارة سيتم اتباع كافة التدابير المعلنة من وزارة الصحة بشأن الوقاية من فيروس "كورونا"، والتنسيق الدائم مع وزارة الصحة.

وفي ختام جولة الوزير  وجه بأن يكون هناك جدولا زمنيا للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 24 ساعة منعا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.
 

أعمال التطهير (1)
 
أعمال التطهير (2)
 
أعمال التطهير (3)
 
أعمال التطهير (4)
 
أعمال التطهير (5)
 
أعمال التطهير (6)
 
أعمال التطهير (7)
 
أعمال التطهير (8)
 
أعمال التطهير (9)
 
أعمال التطهير (10)
 
أعمال التطهير (11)
 
جانب من جولة وزير القوى العاملة (1)
 
جانب من جولة وزير القوى العاملة (2)
 
جانب من جولة وزير القوى العاملة (3)
 
جانب من جولة وزير القوى العاملة (4)
 
جانب من جولة وزير القوى العاملة (5)
 
جانب من جولة وزير القوى العاملة (6)
 
جانب من جولة وزير القوى العاملة (7)
 
جانب من جولة وزير القوى العاملة (8)
 
جانب من جولة وزير القوى العاملة (9)
 
جانب من جولة وزير القوى العاملة (10)
 
جانب من جولة وزير القوى العاملة (11)
 
جانب من جولة وزير القوى العاملة (12)


 



 


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فيروس كورونا

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