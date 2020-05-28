القديس أوغسطين.. رسول المسيحية لإنجلترا تعرف عليه فى 7 معلومات

سارة علام

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية اليوم الأربعاء بعيد القديس أوغسطين الملقب برسول إنجلترا إذ يعتبر أحد أشهر قديسي المسيحية وفي النقاط التالية أبرز معلومات عنه وضحها الأب وليم عبد المسيح الفرينسسكاني