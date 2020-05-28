اليوم السابع
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الخميس، 28 مايو 2020 03:54 م
خالد صلاح
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الخطوط الجوية النمساوية تستأنف عملها منتصف يونيو المقبل

الخميس، 28 مايو 2020 02:48 م
الخطوط الجوية النمساوية تستأنف عملها منتصف يونيو المقبل الخطوط الجوية النمساوية
أ ش أ

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أعلنت الخطوط الجوية النمساوية اليوم عن استئناف عملها يوم 15 يونيو المقبل بعد توقف استمر أكثر من 3 اشهر بسبب جائحة كورونا .
وقال بيان للشركة اليوم الخميس إن الرحلات ستعود مرة أخرى اعتبارا من منتصف الشهر المقبل وتطير الى 37 مدينة وعاصمة حول العالم وهو ما يمثل 10 فى المائة فقط من مستوى الرحلات قبل أزمة كورونا .
وأضاف البيان أن الرحلات الطويلة لن تكون جزءًا من برنامج العودة فى هذه المرحلة حيث سوف يتم الاعتماد على استخدام طائرات صغيرة.
يذكر أن أخر رحلة للطيران النمساوي قبل أزمة كورونا كانت فى 19 مارس الماضي وكانت قادمة من شيكاغو الى فيينا .
يشار الى أن فترة التوقف شهدت رحلات استثنائية بهدف الاغاثة واعادة العالقين


الخطوط الجوية النمساوية

النمسا

كورونا

كورونا في النمسا

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