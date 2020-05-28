اليوم السابع
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الأردن.. سفارتا المكسيك والفلبين تعلنان مواصلة تقديم الخدمات القنصلية

الخميس، 28 مايو 2020 06:49 م
الأردن.. سفارتا المكسيك والفلبين تعلنان مواصلة تقديم الخدمات القنصلية محاولات لمنع تفشى كورونا
وكالات

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اعلنت السفارة المكسيكية فى الأردن، استمرارها بتقديم الخدمات القنصلية واستقبال الطلبات من الاحد الى الخميس، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اشارت السفارة في بيان صحفي الى وجوب التقدم بطلب موعد مسبق تلفونيا او من خلال الايميل للحصول على الخدمة.

كما اعلنت السفارة الفلبينية استمرارها بتقديم الخدمات القنصلية من الساعة 9 صباحًا حتى 2 مساءً من يوم الأحد إلى الخميس.

واعتذرت عن قبول طلبات الحصول على تأشيرات سفر حتى يتم اعادة فتح المطارات والحدود.  


الاردن

الفلبين

المكسيك

سفارات

كورونا

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