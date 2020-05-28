اليوم السابع
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استئناف حركة القطارات فى المغرب ابتداء من 1 يونيو المقبل

الخميس، 28 مايو 2020 07:11 م
استئناف حركة القطارات فى المغرب ابتداء من 1 يونيو المقبل أرشيفية
وكالات

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أعلن مكتب السكك الحديدية المغربى، استئناف حركة القطارات لنقل المسافرين بين محاور الدار البيضاء والرباط والقنيطرة والجديدة، ابتداءً من 1 يونيو المقبل مع الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا .

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح بيان صادر عن المكتب اليوم أن الإجراءات التي سيتم العمل بها تتمثل في تقليص نسبة عدد الركاب إلى 50%، وفرز المسافرين عند مداخل المحطات لتنظيم التدفقات وتقسيمها حسب الوجهات، ومراقبة ارتداء الكمامة بالمحطات وعلى متن القطارات، وتوفير مواد التعقيم والحرص على احترام التباعد الاجتماعي .

وأكدت وزارة الصحة المغربية تسجيل 35 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 7636 حالة.
وافادت بيانات وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 166574 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.


واضافت الصحة المغربية - في بيانها - أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليستقر إجمالي الوفيات عند 202.
كما تم تسجيل 131 حالة شفاء جديدة وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 5109 حالات.


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