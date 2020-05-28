اليوم السابع
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ارتفاع هامشى لبورصة البحرين مدفوعة بصعود سهم مصرف السلام البحرين

الخميس، 28 مايو 2020 10:49 ص
ارتفاع هامشى لبورصة البحرين مدفوعة بصعود سهم مصرف السلام البحرين بورصة البحرين
كتب ــ هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01% رابحاً 0.14 نقطة ليصل إلى مستوى 1269.66 نقطة، وبلغ حجم التداول 228.5 ألف سهم بقيمة 39.8 ألف درهم، وارتفع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 1.58% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.56%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.44%، بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.68%.
 
وفي سياق متصل، أعلنت بورصة البحرين، عن شطب أسهم بنك طيب من البورصة اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 4 يونيو، وذلك بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية للبنك المنعقدة في سبتمبر لعام 2018، منوهة إلى أن سهم بنك طيب موقوف عن التداول في بورصة البحرين منذ 3 مارس لعام 2013.
 
وفي سياق آخر كشفت شركة البحرين للمقاصة، عن إطلاق نظام سحابي لحجز المواعيد إلكترونياً وإدارة طوابير الانتظار، سكيبلاينو، والذي يتيح للمستثمرين إمكانية الحجز المسبق للمواعيد إلكترونياً عبر الأجهزة الذكية، وذلك في إطار جهود شركة البحرين للمقاصة لمواكبة التحول الرقمي واستخدام التقنيات المالية الحديثة لتعزيز خدمات المستثمرين.
 
وبحسب بيان الشركة، تتيح  الخدمة إمكانية الحجز المسبق للمواعيد حسب التاريخ والوقت المناسب مما يوفر مرونة ويقلص فترات الانتظار، كما تأخذ هذه الخدمة بعين الاعتبار الموقع الحالي للمستثمر والوقت المتوقع للوصول إلى مقر شركة البحرين للمقاصة أو أي تأخير قد ينجم من الحركة المرورية حيث يقوم النظام بتعديل أوقات المواعيد بناءً على ذلك لتقليص فترة الانتظار، كما يتوفر تطبيق سكيبلاينو للهواتف الذكية لجميع الأجهزة التي تعمل بنظامي الاندرويد والiOS.
 
وقال عبد الله جعفر عابدين المدير الأول للعمليات بشركة البحرين للمقاصة، إن إطلاق خدمة سكيبلاينو يعد جزء من الجهود المبذولة من قبل شركة البحرين للمقاصة نحو التحول الرقمي، حيث توفر الخدمة قناة تواصل لخدمة المستثمرين لتبني آخر مستجدات التكنولوجيا المالية Fintech، وتعزيز التحول الرقمي ووسائل التقنية الحديثة لإثراء تجربة المستثمرين.
 
جدير بالذكر، أن شركة البحرين للمقاصة شركة مملوكة بالكامل لبورصة البحرين برأس مال مصرح به وقدره 5 ملايين دينار في حين يبلغ رأس المال المدفوع مليون دينار، وهي شركة مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كمركز للإيداع والتسوية والتقاص تقوم بتوفير خدمات ما بعد التداول للمستثمرين، وتوفر شركة البحرين للمقاصة مجموعة من الخدمات تشمل الخدمات المتعلقة بالإيداع والمقاصة والتسوية والسجل المركزي والتسجيل لمعاملات الأوراق والأدوات المالية.

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