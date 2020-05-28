اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 مايو 2020 08:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع جديد فى حالات الإصابة اليومية بكورونا فى مقاطعة أونتاريو الكندية

الخميس، 28 مايو 2020 07:40 م
ارتفاع جديد فى حالات الإصابة اليومية بكورونا فى مقاطعة أونتاريو الكندية اجراءات مكافحة فيروس كورونا
أوتاوا أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجلت مقاطعة أونتاريو الكندية، اليوم الخميس، زيادة جديدة فى معدل الإصابات اليومية فى البلاد بعد يومين من التراجع عن 300 حالة يوميا.

وأكد مسؤولو الصحة 384 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 34 حالة وفاة اليوم الخميس. وبذلك يصل العدد الإجمالى لحالات الفيروس فى المقاطعة إلى 26 ألفا و866، بما فى ذلك 2186 حالة وفاة و20 ألفا و673 حالة تعافي، وبذلك يصل إجمالى الإصابات فى كندا إلى 87 ألفا و902.

ووفقا للملخص الوبائى الذى أعلنت عنه المقاطعة اليوم الخميس، فإن ثمانية من مرضى الفيروس المتوفين فى أونتاريو تتراوح أعمارهم بين 20 و 39 عاما.

كما أعلن مسؤولو الصحة فى مقاطعة كيبيك المجاورة عن 74 حالة وفاة و563 حالة إصابة جديدة لفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالى الإصابات فى المقاطعة 49702.

من جانبهم، يشجع مسؤولو الصحة فى العاصمة الفدرالية أوتاوا السكان على البقاء فى أمان، حيث قالت مديرة الصحة فى المدينة الدكتورة فيرا ايتشيس صباح اليوم الخميس، إن هناك الكثير من الأمور الإيجابية حول فيروس كورونا، بما فى ذلك تقليل انتشار العدوى فى المجتمع ودور رعاية المسنين والمؤسسات.

وأشارت إلى أن التركيز على بقاء الناس فى منازلهم أصبح أقل، خاصةً مع بدء الذهاب إلى العمل مجددا والعودة التدريجية للحياة الطبيعية، وأكدت أنه يجب على الناس التصرف بذكاء وحذر للحفاظ على سلامتهم، والحرص على إبقاء مسافة بينهم بقدر مترين، وارتداء الكمامات عندما يكون الابتعاد عن الآخرين غير ممكن.

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فريق طبى صينى ينهى زيارة للجزائر استمرت أسبوعين لمكافحة فيروس كورونا

الخميس، 28 مايو 2020 06:41 م

بيرو بؤرة جديدة لتفشى كورونا رغم الإجراءات ما السبب؟.. زيارة المواطنين الأسواق يوميا للحصول على الطعام.. الطوابير الطويلة فى المتاجر مع عدم الالتزام بالكمامات.. واتباع طريقة كارثية فى توزيع المعونات الحكومية

الخميس، 28 مايو 2020 06:30 م

إيطاليا: 70 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الوفيات لـ 33142

الخميس، 28 مايو 2020 06:17 م

بلغاريا تراهن على "لقاح السل" لعلاج كورونا

الخميس، 28 مايو 2020 06:09 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 28-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 28-5-2020

عادل إمام يسخر من ترجمة "القرع لما استوى قال للخيار يا لوبيا" بمدرسة المشاغبين

عادل إمام يسخر من ترجمة "القرع لما استوى قال للخيار يا لوبيا" بمدرسة المشاغبين

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ65 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ65 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

استغل سفر زوجته وارتكب جريمة فى المطبخ (فيديو)

استغل سفر زوجته وارتكب جريمة فى المطبخ (فيديو)

تفاصيل حبس ممثل مغربي "إساء إلى الإسلام" في دعوته الشاذة للوضوء بالخمر

تفاصيل حبس ممثل مغربي "إساء إلى الإسلام" في دعوته الشاذة للوضوء بالخمر

صور.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.76 %

صور.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.76 %

رئيس الوزراء لنقيب الأطباء: نقدر جهود الأطقم الطبية فى مواجهة كورونا ونتكاتف معا

رئيس الوزراء لنقيب الأطباء: نقدر جهود الأطقم الطبية فى مواجهة كورونا ونتكاتف معا

نتيجة أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها من المحافظ

نتيجة أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها من المحافظ

من السبت ولمدة 15 يوما.. حظر التجول يبدأ من الثامنة مساء لـ 6 صباحا

من السبت ولمدة 15 يوما.. حظر التجول يبدأ من الثامنة مساء لـ 6 صباحا

السيسي: نقف معا في لحظة مهمة لمواجهة وباء كورونا.. والأعداء يحاولون التشكيك

السيسي: نقف معا في لحظة مهمة لمواجهة وباء كورونا.. والأعداء يحاولون التشكيك

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا للمجموعة الطبية المعنية بمجابهة فيروس كورونا

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا للمجموعة الطبية المعنية بمجابهة فيروس كورونا

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.71%

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.71%

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة