ارتفاع جديد فى حالات الإصابة اليومية بكورونا فى مقاطعة أونتاريو الكندية

أوتاوا أ ش أ

سجلت مقاطعة أونتاريو الكندية، اليوم الخميس، زيادة جديدة فى معدل الإصابات اليومية فى البلاد بعد يومين من التراجع عن 300 حالة يوميا.

وأكد مسؤولو الصحة 384 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 34 حالة وفاة اليوم الخميس. وبذلك يصل العدد الإجمالى لحالات الفيروس فى المقاطعة إلى 26 ألفا و866، بما فى ذلك 2186 حالة وفاة و20 ألفا و673 حالة تعافي، وبذلك يصل إجمالى الإصابات فى كندا إلى 87 ألفا و902.

ووفقا للملخص الوبائى الذى أعلنت عنه المقاطعة اليوم الخميس، فإن ثمانية من مرضى الفيروس المتوفين فى أونتاريو تتراوح أعمارهم بين 20 و 39 عاما.

كما أعلن مسؤولو الصحة فى مقاطعة كيبيك المجاورة عن 74 حالة وفاة و563 حالة إصابة جديدة لفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالى الإصابات فى المقاطعة 49702.

من جانبهم، يشجع مسؤولو الصحة فى العاصمة الفدرالية أوتاوا السكان على البقاء فى أمان، حيث قالت مديرة الصحة فى المدينة الدكتورة فيرا ايتشيس صباح اليوم الخميس، إن هناك الكثير من الأمور الإيجابية حول فيروس كورونا، بما فى ذلك تقليل انتشار العدوى فى المجتمع ودور رعاية المسنين والمؤسسات.

وأشارت إلى أن التركيز على بقاء الناس فى منازلهم أصبح أقل، خاصةً مع بدء الذهاب إلى العمل مجددا والعودة التدريجية للحياة الطبيعية، وأكدت أنه يجب على الناس التصرف بذكاء وحذر للحفاظ على سلامتهم، والحرص على إبقاء مسافة بينهم بقدر مترين، وارتداء الكمامات عندما يكون الابتعاد عن الآخرين غير ممكن.