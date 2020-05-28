أزمة كورونا تضرب "صاحبة الجلالة"..وقف إصدار 100 صحيفة ورقية فى أستراليا

كتب محمد عبد العظيم

لم يقتصر هجوم كورونا الشرس على البشر العاديين، بل تعداهم ليطول صاحبة الجلالة (الصحافة)، حيث أعلنت مجموعة "نيوز كورب" الإعلامية التي يملكها روبرت موردوك، اليوم الخميس، أنها ستوقف صدور أكثر من 100 صحيفة محلية وإقليمية بنسخة ورقية في أستراليا بسبب التراجع الكبير في عائدات الإعلانات التي فاقمتها جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكانت المجموعة أعلنت في الأول من أبريل عن تعليق موقت لستين صحيفة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه القرارات إلى تسريح مئات العمال، وأوضحت المجموعة أن معظم صحفها المحلية والإقليمية ستبقى متاحة إلكترونيا فقط اعتبارا من 29 يونيو. وفي المجموع، ستنشر 76 صحيفة على الإنترنت وستغلق 35 صحيفة بشكل نهائي.