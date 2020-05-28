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أزمة كورونا تضرب "صاحبة الجلالة"..وقف إصدار 100 صحيفة ورقية فى أستراليا

الخميس، 28 مايو 2020 10:23 ص
أزمة كورونا تضرب "صاحبة الجلالة"..وقف إصدار 100 صحيفة ورقية فى أستراليا فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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لم يقتصر هجوم كورونا الشرس على البشر العاديين، بل تعداهم ليطول صاحبة الجلالة (الصحافة)، حيث أعلنت مجموعة "نيوز كورب" الإعلامية التي يملكها روبرت موردوك، اليوم الخميس، أنها ستوقف صدور أكثر من 100 صحيفة محلية وإقليمية بنسخة ورقية في أستراليا بسبب التراجع الكبير في عائدات الإعلانات التي فاقمتها جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكانت المجموعة أعلنت في الأول من أبريل عن تعليق موقت لستين صحيفة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه القرارات إلى تسريح مئات العمال، وأوضحت المجموعة أن معظم صحفها المحلية والإقليمية ستبقى متاحة إلكترونيا فقط اعتبارا من 29 يونيو. وفي المجموع، ستنشر 76 صحيفة على الإنترنت وستغلق 35 صحيفة بشكل نهائي.

وقال مايكل ميلر، الرئيس التنفيذي لمجموعة "نيوز كورب أستراليا" إن الضربة النهائية للصحف الورقية سددها فيروس كورونا المستجد.

وأضاف في بيان: "تواصل بشكل متتال تراجع وانخفاض الإعلانات في الصحف المطبوعة التي تشكل الجزء الأكبر من عائداتنا"، وذلك وفق "روسيا اليوم".

وتجاوز عدد الإصابات على مستوى العالم 5.7 مليون إصابة، وسُجلت أكثر من 352 ألف وفاة منذ بدء التفشي في الصين أواخر العام الماضي، ووصوله إلى أوروبا والولايات المتحدة ومختلف دول العالم حيث اتخذت الدول إجراءات وقائية واحترازية للسيطرة على انتشاره.
 
 

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