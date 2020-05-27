10جنيه للملاكي.. تعرف على رسوم الانتظار الجديدة بشوارع محافظة الجيزة

كتب سيد الخلفاوى

أصدرت محافظة الجيزة اللائحة الخاصة بتنظيم انتظار السيارات بنطاق المحافظة للقضاء على ظاهرة الانتظار العشوائي للسيارات والاختناقات المرورية وتحقيق السيولة المرورية والعمل على توفير أكبر قدر من فرص العمل بالمشروع ، ويرصد "اليوم السابع" أهم المعلومات عن المنظومة الجديدة وقيمة الرسوم في النقاط التالية.

تعريفة الانتظار في اليوم للسيارات الملاكي والتاكسي 10 جنيهات .

تعريفة الانتظار في اليوم لسيارات الميكروباص والمينى باص بانواعه 20جنيه.

تعريفة الانتظار في اليوم لعربات الاتوبيس 30 جنيه .

يمكن تعديل التعريفة لبعض الشوارع والمناطق والاحياء .

سيتم التحصيل عن طريق تذاكر الانتظار من خلال أفراد منتشرين بالشوارع.

يتم تحصيل رسم الانتظار عن اليوم بصرف النظر عن عدد الساعات.

تحصل الرسوم لمرة واحدة في اليوم ويسمح بانتقال السيارة من شارع الى آخر.

سيتم تقنين أوضاع السياس للعمل تبع الحى بموجب كارنيه.

سيتم تقسيم مجموعة من الراغبين في العمل على الشوارع ويكلف أحد العاملين بالعمل رئيسا للقطاع.