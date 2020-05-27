اليوم السابع
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لقاح نوفافكس الأمريكية لكورونا كان مجهزا سابقا لمواجهة الأنفلونزا

الأربعاء، 27 مايو 2020 07:30 م
لقاح نوفافكس الأمريكية لكورونا كان مجهزا سابقا لمواجهة الأنفلونزا لقاح كورونا
كتبت هند عادل

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بدأت تجربة جديدة في ولاية فيكتوريا الاسترالية هذا الأسبوع لتقييم لقاح محتمل ضد فيروس كورونا ويسمى اللقاح NVX-CoV2373 وهو من إنتاج شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية ، نوفافاكس، ووفقا لتقرير لصحيفة the conversation  المتخصصة في نشر الدراسات العلمية والأكاديمية ستُجرى التجربة على متطوعين في مدن ملبورن وبريسبان بإستراليا، وهي أول تجربة بشرية للقاح خاص بـفيروس كورونا يتم إجراؤه في أستراليا، يعتمد هذا اللقاح في الواقع على لقاح كان قيد التطوير بالفعل للأنفلونزا وتضمن التجربة طريقة تأثيرة ضد فيروس كورونا.

الانفلونزا

تطلق اللقاحات استجابة مناعية عن طريق إدخال خلايا نظام المناعة لدينا إلى فيروس بطريقة آمنة ، دون أي تعرض للممرض نفسه، فجميع اللقاحات يجب أن تفعل شيئين الأول هو جعل الخلايا المناعية ترتبط باللقاح و "تلتهمه" والثاني هو تنشيط هذه الخلايا المناعية حتى تكون مستعدة لمحاربة تهديدات لاحقة من الفيروس المعني.

لقاح نوفافاكس أطلق عليه الباحثين  "الوحدة الفرعية" لأنه بدلاً من توصيل الفيروس بأكمله فإنه لا يسلم سوى جزء منه  وهو بروتين يسمى "سبايك" الموجود على سطح الفيروس، من خلال استهداف بروتين معين وهى طريقة مهمه لتركيز الاستجابة المناعية.

كما يحتوي لقاح نوفافاكس  أيضًا على مادة مساعدة تسمى Matrix-M. تعمل على إيقاظ جهاز المناعة.

ولقاح نوفافاكس ضد كورونا مبني على لقاح كانت الشركة قد طورته بالفعل للإنفلونزا ، يدعى NanoFlu.، والذى بدأت العمل فيه في أكتوبر من العام الماضي ووصل إلى المرحلة الثالثة من التجارب السريرية ، وهو المستوى الأخير من الاختبارات السريرية قبل ترخيص اللقاح تضمنت هذه التجربة 2650 متطوعًا.

كانت شركة نوفافكس الأمريكية قد أعلنت عن تسجيل أول مشاركين في المرحلة الأولى من التجارب السريرية لمرشح لقاح الفيروسات التاجية ، NVX CoV2373 ، وهو بروتين مستقر وقائي مصنوع باستخدام تقنية الجسيمات النانوية الخاصة به.

ووفقا لتقرير لوكاله بلومبرج يتضمن NVX CoV2373 عمل اللقاح التجريبى على تعزيز الاستجابات المناعية وتحفيز مستويات عالية من الأجسام المضادة المعادلة، ومن المتوقع أن تكون نتائج المناعة الأولية والسلامة من الجزء الأول من التجربة في يوليو 2020

26844-اللقاح

.

وتجرى المرحلة السريرية من المرحلة 1/2 في جزأين،  جزء المرحلة الأولى عبارة عن تجربة عشوائية مصممة لتقييم المناعة وسلامة NVX CoV2373وتسجل التجربة ما يقرب من 130 مشاركًا سليمًا تتراوح أعمارهم بين 18 و 59 عامًا في موقعين في أستراليا، و يقيِّم نظام التجارب الذي يحتوي على جرعتين من البروتوكول حجمين للجرعة (5 و 25 ميكروجرامًا)، ومن المتوقع إجراء الجزء الثاني من التجارب على اللقاح المحتمل  في بلدان متعددة ، بما في ذلك الولايات المتحدة ، وسيقيم المناعة والسلامة وقدرته في الحد من المرض في نطاق عمري أوسع.

 


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