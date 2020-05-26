اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 مايو 2020 06:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"نوفافاكس" تبدأ المرحلة الأولى من تجربة سريرية للقاح مرشح لفيروس كورونا

الثلاثاء، 26 مايو 2020 02:00 ص
"نوفافاكس" تبدأ المرحلة الأولى من تجربة سريرية للقاح مرشح لفيروس كورونا كورونا
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قالت شركة نوفافاكس الاثنين، إنها بدأت المرحلة الأولى من تجربة سريرية للقاح مرشح لفيروس كورونا المستجد وإنها سجلت المشاركين الأوائل في التجربة وستظهر النتائج الأولية ستظهر في يوليو .

 

وفي أبريل  قالت الشركة التي تتخذ من ماريلاند مقرا لها والتي تعمل بالتكنولوجيا الحيوية إنها حددت المرشح (إن.في.إكس-كوف2373) الذي تعتزم أن تستخدم به عاملها المساعد (ماتريكس-إم) في تحسين الاستجابات المناعية.

 

وتستخدم العوامل المساعدة أساسا في جعل اللقاحات تستدعي مناعة قوية بما في ذلك من خلال الإنتاج الأكبر للأجسام المضادة وتقدم حماية تستمر لفترة أطول ضد الإصابات الفيروسية والبكتيرية.

 

وقالت نوفافاكس إنها تتوقع نتائج تحقق المناعة والسلامة من التجربة في يوليو، ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي أوقفت فيه شركات الأدوية تجاربها السريرية للأمراض الأخرى لإيجاد مضاد سمي لكوفيد-19 وهو المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد والذي أصاب أكثر من 5.3 مليون شخص في العالم وأودى بحياة 343000 آخرين.

 

وقالت نوفافاكس إنه لدى الاكتمال الناجح للمرحلة الأولى، سيجرى الجزء الخاص بالمرحلة الثانية من التجربة في عدة دول من بينها الولايات المتحدة، مضيفة، أن تجربة المرحلة الثانية ستقيم المناعة والسلامة وخفض مرض كوفيد-19 في نطاق عمري أوسع.

 


كورونا

فيروس

فيروس كورونا

لقاح

علاج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بدء التجارب السريرية على 4 لقاحات هندية لكورونا خلال 3 شهور

الإثنين، 25 مايو 2020 01:00 م

علماء أكسفورد ينفون تعرض لقاح كورونا لانتكاسه: قادر على منع الالتهاب الرئوى.. ويؤكدون بدء المرحلة الثانية من الاختبارات على 10 آلاف متطوع.. ولأول مرة كبار السن والأطفال يشاركون فى التجارب السريرية

السبت، 23 مايو 2020 12:00 ص

بلجيكا تعلن انسحابها من تجارب سريرية دولية بشأن كورونا

الجمعة، 22 مايو 2020 03:38 م

ديلى ميل: 10 آلاف متطوع يشاركون فى التجارب السريرية على لقاح كورونا

الجمعة، 22 مايو 2020 11:38 ص

روسيا تعلن عن اجراء تجارب سريرية على 5 أدوية مضادة لفيروس كورونا

الأربعاء، 20 مايو 2020 01:21 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك الأهلى يوضح حقيقة إغلاق 13 فرعًا بسبب إصابات بين العاملين بكورونا

البنك الأهلى يوضح حقيقة إغلاق 13 فرعًا بسبب إصابات بين العاملين بكورونا

فيديو.. استمع إلى تلاوة قرآنية بصوت الطالب محمد حشيش ابن الدقهلية

فيديو.. استمع إلى تلاوة قرآنية بصوت الطالب محمد حشيش ابن الدقهلية

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا بدءًا من الأحد المقبل

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا بدءًا من الأحد المقبل

أخبار مصر.. إيقاف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر

أخبار مصر.. إيقاف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر

بيزنس الأوبئة.. الداخلية تلاحق مصانع بير السلم لإنتاج كمامات كورونا مجهولة المصدر.. ضبط نصف مليون كمامة مغشوشة و50 طن كحول ومطهرات مصنعة من خامات رديئة.. قانونيون: العقوبة تصل للسجن 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه

بيزنس الأوبئة.. الداخلية تلاحق مصانع بير السلم لإنتاج كمامات كورونا مجهولة المصدر.. ضبط نصف مليون كمامة مغشوشة و50 طن كحول ومطهرات مصنعة من خامات رديئة.. قانونيون: العقوبة تصل للسجن 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه

محافظ الشرقية يقرر فتح تحقيق عاجل فى واقعة وفاة 3 أشقاء بكورونا بأبوكبير

محافظ الشرقية يقرر فتح تحقيق عاجل فى واقعة وفاة 3 أشقاء بكورونا بأبوكبير

محافظ القاهرة يوقف تراخيص البناء 6 أشهر ويمنع استكمال الجاري تنفيذه إلا بشروط

محافظ القاهرة يوقف تراخيص البناء 6 أشهر ويمنع استكمال الجاري تنفيذه إلا بشروط

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 25-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 25-5-2020

غدا ..شبورة و طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى ..والعظمى 32 درجة

غدا ..شبورة و طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى ..والعظمى 32 درجة

وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بوقف تراخيص البناء 6 أشهر للسيطرة على البناء المخالف.. القرار بالتزامن مع تنفيذ إجراءات الوقاية من كورونا.. ومحافظ الجيزة: تحويل أى مخالفة للقضاء العسكرى والهدم حتى سطح الأرض

وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بوقف تراخيص البناء 6 أشهر للسيطرة على البناء المخالف.. القرار بالتزامن مع تنفيذ إجراءات الوقاية من كورونا.. ومحافظ الجيزة: تحويل أى مخالفة للقضاء العسكرى والهدم حتى سطح الأرض

3 حيل لعيدية كبيرة فى زمن كورونا بعيد عن الكاش.. مع أحمد يعقوب (فيديو)

3 حيل لعيدية كبيرة فى زمن كورونا بعيد عن الكاش.. مع أحمد يعقوب (فيديو)

صانع الفخار الذي صنع المجد.. رحلة "هاني" للدكتوراه حكاية كفاح ونجاح.. فيديو

صانع الفخار الذي صنع المجد.. رحلة "هاني" للدكتوراه حكاية كفاح ونجاح.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة