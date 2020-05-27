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لطلاب جامعة القاهرة..الجدول الزمنى لتقديم البحوث بديل امتحانات التيرم الثانى

الأربعاء، 27 مايو 2020 04:00 ص
لطلاب جامعة القاهرة..الجدول الزمنى لتقديم البحوث بديل امتحانات التيرم الثانى جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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مع قرب انطلاق ماراثون تقديم الرسائل البحثية لطلاب فرق النقل بالكليات، والتي تعد بديل امتحانات الفصل الدراسى الثانى تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، خاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، والذى يأتي انطلاقا من الحرص على حياة الطلاب ومنع التجمعات لمكافحة العدوى، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" الجدول الزمنى لتقديم الرسائل البحثى في جامعة القاهرة.
 
واتاحت جامعة القاهرة عناوين البحوث على مواقع الكليات منذ يوم الخميس 7 مايو الجارى، ودعت على كل طالب الدخول علي موقع كليته لمعرفة الأبحاث المطلوبة لكل فرقة دراسية من سنوات النقل بمختلف كليات الجامعة.
 
وبحسب الجدول الزمنى لاستلام البحوث الذى وضعته جامعة القاهرة، من المقرر أن يبدأ تسليها إلى الكليات  اعتبارًا من يوم الأحد 31 مايو المقبل، ولمدة أسبوعين تنتهي في 15 يونيو المقبل بحد أقصى، وبذلك تكون جامعة القاهرة منحت الطلاب فرصة كافية لإعداد البحوث وذلك من تاريخ إعلان موضوعات البحوث وحتى ميعاد تسليمها.
 
وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، أكد أن الجامعة راعت في اختيار عناوين موضوعات الأبحاث الإلمام بالمقررات الدراسية التي درسها الطالب خلال الفصل الدراسي الثاني، وبما يتناسب مع طبيعة الدراسة في كل كلية، ومراعاة الضوابط والمعايير العامة، مضيفا أن الأقسام العلمية بالكليات حددت أكثر من موضوع بحثي في كل مقرر، على أن يختار منها الطلاب.
 
وأشار الدكتور الخشت، إلى أنه مسموح اشتراك أكثر من طالب في البحث وبحد أقصى 5 طلاب، أو أن يقوم الطالب بالبحث بمفرده، و للطلاب الحرية في تكوين الفريق البحثي واختيار زملائهم، موضحا أن الجامعة أعدت نموذجًا استرشاديًا لتعليم الطلاب كيفية إعداد البحوث بكافة الأشكال سواء المقال أو المشروع البحثي أو البحث المرجعي أو غيرها حسب التخصصات العلمية.
 

جامعة القاهرة

الخشت

بحوث الجامعات

محمد الخشت

اليوم السابع بلس

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