قبرص تعتزم الكشف عن حزمة تحفيز مالى لمواجهة تأثير كورونا على الاقتصاد

أ ش أ

أعلن نائب المتحدث باسم الحكومة القبرصية بانايوتيس سينتوناس أن حكومته تعتزم الكشف في وقت لاحق من اليوم الأربعاء عن حزمة تحفيز مالى جديدة لمواجهة تأثير وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على الاقتصاد المحلي وهي تتماشى مع قدرة الحكومة ومتوافقة مع الإطار الأوروبي.

وقال سينتوناس (في تصريحات خاصة أدلى بها إلى وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه" قبيل اجتماع مجلس الوزراء القبرصي) إنه سيتم الإعلان عن القرارات الجديدة خلال كلمة متلفزة مباشرة لرئيس الجمهورية نيكوس أناستاسياديس.

وأكد سينتوناس أن المجموعة الجديدة من الإجراءات ستشمل القطاعات المختلفة وتتعلق بسيولة الشركات مما يوفر المزيد من الدعم للشركات القبرصية والموظفين والاقتصاد بشكل عام.

وقال:" إن هذه حزمة جديدة من الإجراءات تضاف إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حتى الآن. حيث تم تنفيذ أكثر من 60 إجراء دعم بتكلفة 1.2 مليار يورو".

وخلص المسئول القبرصي إلى أن حماية الوظائف ودعم التوظيف وقطاع الأعمال تمثل الأولويات لرؤى حكومته.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء في الساعة السابعة مساء اليوم بالتوقيت المحلي، يلقي بعد ذلك الرئيس أناستاسياديس كلمة متلفزة يعلن فيها عن الإجراءات الجديدة لدعم الموظفين والاقتصاد.