اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 مايو 2020 12:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وإدارتها دون ترخيص..

غلق 3 منشآت طبية بشبين الكوم والشهداء بالمنوفية لمخالفتها الاشتراطات الطبية

الأربعاء، 27 مايو 2020 11:07 ص
غلق 3 منشآت طبية بشبين الكوم والشهداء بالمنوفية لمخالفتها الاشتراطات الطبية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على غلق مركز للجراحة وجراحة المناظير بشبين الكوم، وذلك لوجود عدة مخالفات فى أقسام"الطوارئ – الرعاية المركزة – جناح العمليات – وحدة المناظير – عيادة كشف الجراحة – غرفة النفايات الطبية الخطرة – التعقيم – المغسلة"، وذلك لمخالفته للقانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون 51 لسنة 1981 والخاص بتنظيم العمل داخل المنشآت الطبية الخاصة والقرارات الوزارية المنفذة للقانون رقم 311 لسنة 2011 والكتاب الدورى رقم 22 لسنة 2003 .

كما وافق المحافظ علي غلق مستشفى خاص بمركز الشهداء لمدة أسبوع، وذلك لعدم اتباع سياسة مكافحة العدوي وعدم الالتزام بالتعليمات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، وكذا وجود عدة مخالفات أخري، مشدداً علي عدم تشغيل المنشأة إلا بعد التأكد من تلافي السلبيات والمخالفات المسببة للغلق، وكذا غلق عيادة خاصة بمدينة الشهداء لإدارتها بدون ترخيص وعدم وجود عقد حرق النفايات الخطرة وذلك لحين تقديم مستندات الترخيص .

جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية "إدارة العلاج الحر"، حيث تلاحظ عدة مخالفات بتلك المنشآت الطبية وذلك من خلال المرور المشترك بين الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية بوزارة الصحة وإدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية 

وشدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية على مستوى المحافظة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

 

 


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

المنوفيه

محافظ المنوفيه

محافظه المنوفيه

غلق منشآت طبيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البورصة تعلن العودة للعمل بالمواعيد الاعتيادية بداية من الأحد المقبل

البورصة تعلن العودة للعمل بالمواعيد الاعتيادية بداية من الأحد المقبل

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 352 ألف حالة

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 352 ألف حالة

وزير البترول يعلن التوقيع مع الشركات العالمية الفائزة بمزايدة البحر الأحمر

وزير البترول يعلن التوقيع مع الشركات العالمية الفائزة بمزايدة البحر الأحمر

صور.. رحلة استثنائية تقل 136 من العالقين بفرنسا تصل مطار مرسى علم

صور.. رحلة استثنائية تقل 136 من العالقين بفرنسا تصل مطار مرسى علم

فيديو.. ممر تكريم لطبيب بمستشفى القنطرة أصيب بكورونا أثناء نقله للحجر الصحى

فيديو.. ممر تكريم لطبيب بمستشفى القنطرة أصيب بكورونا أثناء نقله للحجر الصحى

الحكم النهائى فى دعوى جنائية أحد حالات فصل الموظف من الخدمة

الحكم النهائى فى دعوى جنائية أحد حالات فصل الموظف من الخدمة

انتهاء اليوم الـ63 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الخامسة مساءً

انتهاء اليوم الـ63 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الخامسة مساءً

3 حالات تختص فيها محكمة الجنايات بالفصل فى الجنح.. تعرف عليها

3 حالات تختص فيها محكمة الجنايات بالفصل فى الجنح.. تعرف عليها

كيف حمت الحكومة السياحة فى أزمة كورونا من الغلق وحتى العودة.. اعرف التفاصيل

كيف حمت الحكومة السياحة فى أزمة كورونا من الغلق وحتى العودة.. اعرف التفاصيل

لطلاب جامعة القاهرة..الجدول الزمنى لتقديم البحوث بديل امتحانات التيرم الثانى

لطلاب جامعة القاهرة..الجدول الزمنى لتقديم البحوث بديل امتحانات التيرم الثانى

تعرف على الشروط المطلوبة لتراخيص البنوك وفقا لقانون البنك المركزى

تعرف على الشروط المطلوبة لتراخيص البنوك وفقا لقانون البنك المركزى

5 واجبات حددتها الشريعة الإسلامية للطبيب نحو مصاب فيروس كورونا.. تعرف عليها

5 واجبات حددتها الشريعة الإسلامية للطبيب نحو مصاب فيروس كورونا.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة