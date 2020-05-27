ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من الأسلحة النارية والمخدرات بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

ألقت مباحث القليوبية القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من الأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم الأثمة والهاتف المحمول لتسهيل عملية البيع والشراء مع عملائهم تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وعرضهم علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية،بقيام ضباط المباحث بشن حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون ومروجى المواد المخدرة علي عملائهم بقليوب وشبرا الخيمة واسفرت الحملة عن ضبط كلا من"م.ح"45 عاما،عاطل ، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار،و"ا.م"36عاما،عاطل ،وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع و عدد 2 طلقة من ذات العيار وكميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 120 جرام ومبلغ مالى 250 جنيه وهاتف محمول.

واعترف المتهمين بالمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم الأثمة والهاتف المحمول لتسهيل عملية البيع والشراء مع عملائهم تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وعرضهم علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.