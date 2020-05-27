اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 مايو 2020 10:54 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من الأسلحة النارية والمخدرات بالقليوبية

الأربعاء، 27 مايو 2020 09:58 م
ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من الأسلحة النارية والمخدرات بالقليوبية أسلحة نارية - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقت مباحث القليوبية القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من الأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم الأثمة والهاتف المحمول لتسهيل عملية البيع والشراء مع عملائهم تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وعرضهم علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية،بقيام ضباط المباحث بشن حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون ومروجى المواد المخدرة علي عملائهم بقليوب وشبرا الخيمة واسفرت الحملة عن ضبط كلا من"م.ح"45 عاما،عاطل ، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار،و"ا.م"36عاما،عاطل ،وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع و عدد 2 طلقة من ذات العيار وكميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى  120 جرام ومبلغ مالى 250 جنيه وهاتف محمول.

 

واعترف المتهمين بالمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم الأثمة والهاتف المحمول لتسهيل عملية البيع والشراء مع عملائهم تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وعرضهم علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


اخبار مصر

القليوبية

امن القليوبيه

مخدرات

شبرا الخيمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تحليل رجاء الجداوى فى الحجر الصحى بالإسماعيلية تثبت إيجابية الحالة بكورونا

تحليل رجاء الجداوى فى الحجر الصحى بالإسماعيلية تثبت إيجابية الحالة بكورونا

سائق بنى سويف بعد رده مليون جنيه لصاحبها: أعطى ابنى 500 جنيه ولسه مخلصتش.. صور

سائق بنى سويف بعد رده مليون جنيه لصاحبها: أعطى ابنى 500 جنيه ولسه مخلصتش.. صور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 27-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 27-5-2020

اعتبارا من السبت.. حظر التجوال من الثامنة مساءً وغلق المحال فى الخامسة

اعتبارا من السبت.. حظر التجوال من الثامنة مساءً وغلق المحال فى الخامسة

فيديو.. السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بشرق القاهرة

فيديو.. السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بشرق القاهرة

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ64 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ64 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

تأكيدًا لليوم السابع.. موقع مغربي يكشف اهتمام الشباب السعودى بضم أزارو

تأكيدًا لليوم السابع.. موقع مغربي يكشف اهتمام الشباب السعودى بضم أزارو

فيديو.. الزمالك يزيل شعار كاف من لافتات نادى القرن الحقيقى

فيديو.. الزمالك يزيل شعار كاف من لافتات نادى القرن الحقيقى

فيديو.. استمرار وضع حواجز مرورية بكورنيش التحرير فى إجازة العيد

فيديو.. استمرار وضع حواجز مرورية بكورنيش التحرير فى إجازة العيد

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات الصفقة الأجنبية فى الأهلي

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات الصفقة الأجنبية فى الأهلي

الصحة تكشف طريقة العزل المنزلى للأطفال المصابين بكورونا.. اعرف التفاصيل

الصحة تكشف طريقة العزل المنزلى للأطفال المصابين بكورونا.. اعرف التفاصيل

11 مكتب بريد تعمل كمكاتب توثيق شهر عقارى اعتبارا من الاثنين

11 مكتب بريد تعمل كمكاتب توثيق شهر عقارى اعتبارا من الاثنين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة