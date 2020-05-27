اليوم السابع
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الأربعاء، 27 مايو 2020 11:07 م
خالد صلاح
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سلطنة عُمان تعلن تسجيل حالة وفاة جديدة لمقيم مصاب بكورونا

الأربعاء، 27 مايو 2020 09:20 م
سلطنة عُمان تعلن تسجيل حالة وفاة جديدة لمقيم مصاب بكورونا محاولات لمنع تفشى كورونا
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة جديدة لمقيم مصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يبلغ من العمر 58 عامًا.

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية - أن عدد الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس في السلطنة وصل بذلك إلى 39 حالة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية اليوم الأربعاء، إن سلطة عمان ستنهي يوم الجمعة 29 مايو إجراءات العزل العام في محافظة مسقط، التي تضم العاصمة، في إطار تخفيف القيود المفروضة منذ العاشر من أبريل لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت لجنة تابعة للدولة كذلك إنها أمرت الهيئات الحكومية بضمان عودة 50 بالمئة على الأقل من الموظفين للعمل من مكاتبهم اعتبارا من 31 مايو.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة فى عمان اليوم الأربعاء عن تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، منها 166 حالة لعمانيين، و 89 لغير عمانيين، ليرتفع عدد الحالات المسجلة بالسلطنة إلى 8373، وارتفاع حالات الشفاء إلى 2177، وذلك وفق بيان نشرته على صفحتها على "تويتر". 


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