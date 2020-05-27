سلبية المسحة الثانية لمحافظ الدقهلية من كورونا ويستكمل باقى بروتوكول العلاج

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه تم إجراء المسحة الثانية له ولزوجته، وأظهرت النتيجة سلبية الإصابة بعد مرور 48 ساعة من المسحة الأولى من تطبيق بروتوكول العلاج، وتطبيق العزل المنزلى داخل مقر الاستراحة بالمنصورة.

وتابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه فى تحسن مستمر وقد تلقينا العلاج اللازم والحمد لله، والذى أقرته وزارة الصحة، ونحن ملتزمون بالإجراءات الاحترازية كاملة وعقب ظهور نتيجة المسحة الثانية سنستكمل باقى فترة بروتوكول العلاج.

وأضاف المحافظ: أشكر كل من سأل عنى واطمأن على من أهالى الدقهلية له فقد أثبتت الأزمة حب الناس وأنا بدورى أؤكد لهم أننى أحمل لهم كل الحب والتقدير، وأتمنى من الله أن يوفقنى وأحقق طموح المواطن الدقهلاوى وأحقق كل ما يتمنوه لمحافظتهم، وأترك بصمة جيدة.

وتابع: لقد تابعت العمل بكل دقة، ولا يوجد أى تأخير، ويتم تنفيذ جميع خطط العمل الموضوعة بدقة.

يذكر أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أصيب بفيروس كورونا وتم وضعه فى العزل المنزلى، وعقب إصابته بيوم ظهرت نتيجة إصابة زوجته بالفيروس.