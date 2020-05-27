اليوم السابع
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سقوط عاطل وراء سرقة مشغولات ذهبية وأموال من شقة بحلوان

الأربعاء، 27 مايو 2020 01:43 ص
سقوط عاطل وراء سرقة مشغولات ذهبية وأموال من شقة بحلوان متهم - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نجح رجال المباحث بمديرية امن القاهرة، فى القبض على عاطل لسرقته محتويات شقة سكنية بداخلها مشغولات ذهبية ومبالغ مالية فى حلوان ، وحرر محضر بالواقعة.
 
تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي بضبطهم عاطل أثناء سرقته لشقة، وانتقل رجال المباحث إلى المكان وتم ضبط المتهم، وتبين من خلال التحريات أن المتهم استغل وفاة جارته، إثر إصابتها بفيروس كورونا وحجر باقي أفراد أسرتها فى المستشفى، وقام بالاشتراك مع أخرين، جار ضبطهم، بسرقة محتويات الشقة من "شاشات ، مبالغ مالية، مشغولات ذهبية خاصة بالمتوفية"، وتم تحرير المحضر اللازم، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط باقى المتهمين.
 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
 
 

 


حلوان

جريمة سرقة

سرقة شقة

اخبار الحوادث

امن القاهرة

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