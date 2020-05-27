اليوم السابع
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رغم فتح الحياة العامة بألمانيا.. ميركل تؤكد: "كورونا لم ينته بعد"

الأربعاء، 27 مايو 2020 07:51 م
رغم فتح الحياة العامة بألمانيا.. ميركل تؤكد: "كورونا لم ينته بعد" ميركل
ماجد تمراز

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قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنه لا بد من توضيح أن فيروس كورونا لم ينته بعد، وأنه لا تزال هناك حاجة لاتخاذ الإجراءات الأساسية، مثل التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات.

وقالت ميركل في تصريحات نقلها موقع روسيا اليوم: "الوباء لم ينته.. الفيروس لا يزال موجودا".

وأضافت: "الاتفاق مع الولايات الألمانية على القضايا الرئيسية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، أمر بالغ الأهمية".

وأعلن مسؤول بارز في ألمانيا أمس الثلاثاء، عن أن الحكومة اتفقت مع رؤساء وزراء الولايات، على تمديد قيود التباعد الاجتماعي حتى 29 يونيو المقبل، لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسجلت ألمانيا حتى الاثنين 178570 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 8257 وفاة.


المانيا

كورونا

فيروس كورونا

ميركل

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