اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 مايو 2020 01:40 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس بنى سويف الجديدة : تنفيذ أعمال المرافق بالحى الـ 13 و منطقة الامتداد

الأربعاء، 27 مايو 2020 11:03 ص
رئيس بنى سويف الجديدة : تنفيذ أعمال المرافق بالحى الـ 13 و منطقة الامتداد اعمال توصيل المرافق
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، بأنه  جارٍ  تنفيذ أعمال المرافق (مياه – صرف – فرمة للطرق) بجزء من  الحى الثالث عشر، وكذا المرافق الرئيسية بمنطقة التجارة الداخلية بالامتداد الجنوبى بالمدينة ( أراضي إسكان مميز )، والمسند تنفيذها لإحدى شركات المقاولات.

وأضاف المهندس أشرف عبدالرحمن، أن هناك متابعة مستمرة لما يتم تنفيذه من أعمال، وكذا التأكيد على تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية العاملين  بموقع المشروع، مضيفا أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات  الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة متابعة واستمرار أعمال المشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة مع إتخاذ التدابير الإحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.

 

كان المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، قد أكد أن إداراتي البيئة والتنمية بالجهاز وشركات خدمات النظافة العاملة بالمدينة قامت بتكثيف أعمال رفع المخلفات والنظافة وتطهير  وتعقيم قطاع (و) بمنطقة إبني بيتك وعدة مناطق بالمدينة.

 

وأضاف المهندس أشرف عبدالرحمن، أنه تم استكمال أعمال تنظيف ورفع المخلفات لشارع الإمام علي بالحي السكني الثاني بالمدينة، إلى جانب تطهير وتعقيم  مكتب ايرادات وتحصيل المياه  ومدخل مبنى العزل بالمدينة الجامعية وجميع الطرق المؤدية له.

 

وأشار المهندس أشرف عبدالرحمن إلى أنه تم استكمال  تطهير وتعقيم بعض مدارس الحي الأول ومنها مدرسة المستقبل التجريبية للغات ومدرسة النهضة الرسمية للغات، وكذا مدرسة الشهيد الثانوية الجديدة، وذلك في إطار الإجراءات التى يتخذها جهاز مدينة بنى سويف الجديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أكد أن  جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، تلقى  49 طلباً لتخصيص قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة (صناعى – خدمى) بمساحة إجمالية بلغت حوالى (540ألف م2)، وفقاً لنظام التخصيص الفورى الذى أقره مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مضيفاً أنه تم الانتهاء أيضاً من إصدار ما يقرب من 500 رخصة بناء لقطع أراضٍ (اجتماعى - مميز) بأنشطة مختلفة بالمدينة.

 

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً لتنمية الصعيد، حيث يجرى حالياً تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المختلفة فى مجالات الإسكان والطرق والمرافق والخدمات بصعيد مصر، ولا سيما بمدن الصعيد الجديدة.

 

 


وزاره الإسكان

المدن الجديده

مدينه بنى سويف الجديده

المرافق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ارتفاع متوسط عمر الإناث فى مصر إلى 75.1 سنة عام 2020

ارتفاع متوسط عمر الإناث فى مصر إلى 75.1 سنة عام 2020

"الصحة" تدرس تجهيز معامل جديدة لإجراء تحاليل PCR للكشف عن كورونا.. وتؤكد: أجرينا 202 ألف تحليل حتى الآن.. مكافحة العدوى: 37% من عدوى الفرق الطبية نتيجة الاختلاط فى الاستراحات.. وإجراءات احترازية بالمستشفيات

"الصحة" تدرس تجهيز معامل جديدة لإجراء تحاليل PCR للكشف عن كورونا.. وتؤكد: أجرينا 202 ألف تحليل حتى الآن.. مكافحة العدوى: 37% من عدوى الفرق الطبية نتيجة الاختلاط فى الاستراحات.. وإجراءات احترازية بالمستشفيات

البورصة تعلن العودة للعمل بالمواعيد الاعتيادية بداية من الأحد المقبل

البورصة تعلن العودة للعمل بالمواعيد الاعتيادية بداية من الأحد المقبل

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 352 ألف حالة

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 352 ألف حالة

وزير البترول يعلن التوقيع مع الشركات العالمية الفائزة بمزايدة البحر الأحمر

وزير البترول يعلن التوقيع مع الشركات العالمية الفائزة بمزايدة البحر الأحمر

صور.. رحلة استثنائية تقل 136 من العالقين بفرنسا تصل مطار مرسى علم

صور.. رحلة استثنائية تقل 136 من العالقين بفرنسا تصل مطار مرسى علم

فيديو.. ممر تكريم لطبيب بمستشفى القنطرة أصيب بكورونا أثناء نقله للحجر الصحى

فيديو.. ممر تكريم لطبيب بمستشفى القنطرة أصيب بكورونا أثناء نقله للحجر الصحى

الحكم النهائى فى دعوى جنائية أحد حالات فصل الموظف من الخدمة

الحكم النهائى فى دعوى جنائية أحد حالات فصل الموظف من الخدمة

انتهاء اليوم الـ63 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الخامسة مساءً

انتهاء اليوم الـ63 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الخامسة مساءً

3 حالات تختص فيها محكمة الجنايات بالفصل فى الجنح.. تعرف عليها

3 حالات تختص فيها محكمة الجنايات بالفصل فى الجنح.. تعرف عليها

كيف حمت الحكومة السياحة فى أزمة كورونا من الغلق وحتى العودة.. اعرف التفاصيل

كيف حمت الحكومة السياحة فى أزمة كورونا من الغلق وحتى العودة.. اعرف التفاصيل

لطلاب جامعة القاهرة..الجدول الزمنى لتقديم البحوث بديل امتحانات التيرم الثانى

لطلاب جامعة القاهرة..الجدول الزمنى لتقديم البحوث بديل امتحانات التيرم الثانى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة