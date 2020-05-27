تعليم الشرقية: اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية الأسبوع المقبل

الشرقية - إيمان مهنى

قال رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية ، أنه عقب انتهاء إجازة العيد سيتم البدء في مراجعة الأبحاث الخاصة بطلاب الشهادة الإعدادية و وضع درجات التقديرية لها، وسيتم اعتماد النتيجة من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، فور الانتهاء منها، و نشرها علي البوابة الالكترونية للمحافظة ، مع لوحة الشرف لاوائل الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2019 & 2020، مؤكدا لـ "اليوم السابع"، أن ذلك يستغرق لآخر الأسبوع المقبل.

بدورة قال ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولي إهتماما كبيراً بقطاع التعليم وتسعي جاهدة إلي الحفاظ على مصلحة أبنائنا الطلاب التي تأتي في أولويات أجندة الحكومة من أجل الحفاظ علي مستقبلهم وتوفير الجو الملائم لإكسابهم العلم والمعرفه في ظل الظروف الصعبه التي تمربها البلاد ، مضيفا أنه تنفيذا للإجراءات الوقائيه المتخذه لمواجهة كورونا وحفاظا علي مستقبلهم كان لزاما علي الدولة توفير بديلا مناسبا

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين ، و تواصل بالتنسيق مع قوات الأمن بتنفيذ حملات مكبرة على المقاهى والكافتريات وسناتر الدروس والحضانات والصالات الرياضيه ومراكز وأندية الشباب وقاعات الأفراح والسويقات العشوائية للحد من التجمعات بأعداد كبيرة فضلا عن تعقيم وتطهير المنشآت الخدمية والحكومية والشوارع لمنع انتشاره .