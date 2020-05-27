تحليل رجاء الجداوى فى الحجر الصحى بالإسماعيلية تثبت إيجابية الحالة بكورونا

الإسماعيلية – السيد فلاح

قالت أميرة، ابنة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن نتيجة أول تحاليل معملية الخاصة بوالدتها، ظهرت إيجابية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وهى أول تحليل يتم للفنانة الكبيرة منذ دخلوها الحجر الصحى بالإسماعيلية، فجر يوم العيد.

وأضافت أميرة الأبنة الوحيدة للفنانة رجاء الجداوى، أن والدتها تعانى من ارتفاع فى درجات الحرارة، منذ دخولها المستشفى، طالبة كل محبية بالدعاء لها، حتى تخرج بالسلامة من الحجر الصحى بالإسماعيلية.

وقال مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة لـ "اليوم السابع"، إن الفنانة رجاء الجداوى، وصلت إلى المستشفى وقت صلاة أذان فجر العيد، ودرجة حرارتها 39.6 درجة، وتم منحها أدوية لتخفيض حرارتها، خاصة أنها الأعراض الوحيدة لديها هى ارتفاع درجة حرارتها بينما لا توجد أى أعراض أخرى لكوورنا لديها، ومع مرور أول يوم داخل الحجر الصحى انخفض درجة حرارتها إلى 37 درجة، ثم عادت الحرارة مرة أخرى إلى 38 درجة، وتستمر مشكلتها الصحية حتى الآن فى درجة الحرارة التي ترتفع ثم تنخفض وهو الأمر الذي يتكرر باستمرار.

كان اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، قد أجرى اليوم اتصال هاتفى، بالفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، خلال تواجدها بالحجر الصحى بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية.

وقالت أميرة، ابنة الفنانة رجاء الجداوى، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن محافظ الإسماعيلية أجرى اتصالًا هاتفيًا بوالدتها، أطمئن فيها على صحتها، وأكدت الفنانة الكبيرة للمحافظ، أها تلقى رعاية واهتمام فائق من الطاقم الطبى، وقدمت شكرها للواء شريف بشارة، على أطمئنانه عليها.

يذكر أن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى شاركت فى موسم دراما رمضان الماضى بمسلسل" لعبة النسيان"، من بطولة دينا الشربينى.

وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة لا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من شاب رجال أعمال "محمد هندى"، مدير إحدى شركات النسيج الشهيرة، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها رضوى.