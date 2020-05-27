بعد اكتشاف عينات الفيروس فى الفضلات.. كيف نعقم أماكن المرضى بالمستشفيات

كتبت نهير عبد النبى

ذكرت صحيفة ديلى ميل البريطانية دراسة جديدة عن اكتشاف الفيروس التاجى في براز المرضى، مما يشير إلى أن الفيروس قد ينتشر عن طريق الفم والبراز، حيث يصاب معظم الناس بالعدوى بعد أن يسعل المريض أو يعطس ، وينشر قطرات الفيروس في الهواء ويستنشقها الآخرون.

وقال الباحثون الصينيون إنهم عثروا على أجزاء من المادة الوراثية للفيروس في عينات برازية من حوالي 12 مريضا ، وفي بعض الحالات كان الفيروس أعلى في عينات البراز منه عن عينات الجهاز التنفسي ، وفقًا للفريق بقيادة جامعة قوانغتشو الطبية.

من أجل الدراسة ، التي نُشرت في الأمراض المعدية الناشئة، نظر الفريق إلى رجل يبلغ من العمر 78 عامًا أثبتت الاختبارات إصابته بالفيروس التاجي في وقت مبكر من هذا العام وتم إدخاله إلى المستشفى في قوانغتشو الصين ، في 17 يناير مع سعال وحمى غير منتظمة وفحوصات مقطعية غير طبيعية للصدر، وبعد خمسة أيام في 22 يناير ، تم وضع الرجل على جهاز تهوية بعد أن تدهورت صحته بسرعة.

اكتشفت الاختبارات الحمض النووي الريبي للفيروس في أربع عينات برازية تم جمعها بين 27 يناير و 7 فبراير وتوفى المريض في 20 فبراير.

بعد ذلك ، جمع الباحثون عينات برازية من 27 مريضًا إضافيًا ، 11 منهم كان لديهم الحمض النووي الريبي الفيروسي في عيناتهم، ثم نجح الفريق في عزل الفيروس الحي نفسه في مريضين ، "مما يشير إلى أن الفيروس المعدي في البراز هو مظهر شائع لـ COVID-19"

ما هو أكثر من ذلك، أن عينات البراز التي تم جمعها بعد 17 إلى 28 يومًا من بدء الأعراض تحتوي على حمولات أعلى من الحمض النووي للفيروسات من عينات الجهاز التنفسي.

لا يمكن عزل الفيروس الحي من عينات البراز التي تم جمعها بعد 28 يومًا ، لكن الفريق لا يزال يجد "الحمض النووي الريبي الفيروسي" ، مشيرًا فقط إلى شظايا الحمض النووي الريبي وليس الفيروس المعدي.

وأشار الباحثون إلى أن الفيروس الجديد ينتمي إلى نفس العائلة التي ينتمي إليها مرض الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) ، والذي كان مرتبطًا أيضًا بالانتشار عبر البراز.

يعتقد ان مئات حالات السارس فى عام 2003 فى عقار اموى جاردنز السكنى فى هونج كونج نتجت عن عينات من البراز.

قال المؤلفون إن النتائج تشير إلى سبب أهمية قيام موظفي المستشفى بتنظيف الأسطح بعناية بعد خروج المريض من المستشفى أو وفاته في المستشفى لمنع احتمال انتشار الفيروس من البراز.