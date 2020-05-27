المفوضية الأوروبية تقترح خطة تعافى من كورونا بقيمة 750 مليار يورو

كتبت: هناء أبو العز

اقترحت المفوضية الأوروبية خطة تعافي بقيمة 750 مليار يورو (821 مليار دولار) من وباء فيروس كورونا ، حسبما تقول مصادر لوكالة الأنباء الألمانية .

وستبلغ حزمة التحفيز الضخمة 500 مليار يورو على شكل منح و 250 مليار يورو على شكل قروض ، حسب مصادر مطلعة على الخطة.

ومن المقرر أن تكشف رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لين النقاب رسميا عن الاقتراح في وقت لاحق اليوم الأربعاء، و سيؤدي هذا إلى تمهيد الطريق لما يُتوقع أن تكون مفاوضات محفوفة بالمخاطر ، حيث تختلف الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي حول أفضل السبل لتمويل الانتعاش الاقتصادي للكتلة.

ومن المتوقع أن يشمل اقتراح اللجنة جمع الأموال في أسواق رأس المال ، مدعومة بضمانات الدول الأعضاء غير المباشرة ويتم سدادها بشكل مشترك على مدى عقود - وهي خطوة مثيرة للجدل تتطلب موافقتها بالإجماع.