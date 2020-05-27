اليوم السابع
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المفوضية الأوروبية تقترح خطة تعافى من كورونا بقيمة 750 مليار يورو

الأربعاء، 27 مايو 2020 12:08 م
المفوضية الأوروبية تقترح خطة تعافى من كورونا بقيمة 750 مليار يورو أورسولا فون دير لاين
كتبت: هناء أبو العز

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اقترحت  المفوضية الأوروبية خطة تعافي بقيمة 750 مليار يورو (821 مليار دولار)  من وباء فيروس كورونا ، حسبما تقول مصادر لوكالة الأنباء الألمانية .
 
وستبلغ حزمة التحفيز الضخمة 500 مليار يورو على شكل منح و 250 مليار يورو على شكل قروض ، حسب مصادر مطلعة على الخطة.
 
ومن المقرر أن تكشف رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لين النقاب رسميا عن الاقتراح في وقت لاحق اليوم الأربعاء، و سيؤدي هذا إلى تمهيد الطريق لما يُتوقع أن تكون مفاوضات محفوفة بالمخاطر ، حيث تختلف الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي حول أفضل السبل لتمويل الانتعاش الاقتصادي للكتلة.
 
ومن المتوقع أن يشمل اقتراح اللجنة جمع الأموال في أسواق رأس المال ، مدعومة بضمانات الدول الأعضاء غير المباشرة ويتم سدادها بشكل مشترك على مدى عقود - وهي خطوة مثيرة للجدل تتطلب موافقتها بالإجماع.
 
 

ألمانيا

أورسولا فون ديرلا ين

خطة تعافى

كورونا

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