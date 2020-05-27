القبض على المتهمين بسرقة 22 شقة فى الدقى

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على 3 عاطلين متورطين فى سرقة 22 شقة سكنية، حيث تم ضبطهم بمنطقة الدقى، وأرشدوا عن المسروقات لدى صاحب محل تم ضبطه.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدقى، إلى هوية 3عاطلين، وراء ارتكاب عدد من سرقات الشقق السكنية.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، والرائدان حسام العباسى، ومحمد وحيد، من القبض عليهم، وتبين أنهم يكونون تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع متخذين من دوائر أقسام (الدقى - العجوزة - بولاق الدكرور - الجيزة - الأهرام -أول أكتوبر "بنطاق مديرية أمن الجيزة" - حلوان - البساتين - عين شمس - السيدة زينب - أول السلام - الشروق - الزاوية الحمراء - شبر - حدائق القبة " بنطاق مديرية أمن القاهرة" - شرق بورسعيد "بنطاق مديرية أمن بورسعيد" - أول الفيوم " بنطاق مديرية أمن الفيوم") مسرحًا لمزاولة تشاطهم الإجرامى .

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة 22 شقة، وأرشدوا عن أماكن تصريفهم للمسروقات لدى عميلهم مالك محل كمبيوتر كائن بالقاهرة، حيث أمكن ضبطه والمسروقات . تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم وتولت النيابة التحقيق.